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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup nişanlandı! Kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü

20.02.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı. Aile arasında yapılan nişan töreninden en özel anları, Melis Sütşurup Instagram hesabından paylaştı. Mustafa Sandal ise nişan töreninde giydiği siyah tişörtle sosyal medyanın adeta diline düştü. Ünlü ismin bazı hayranları Sandal'ın nişan töreninde siyah tişört giymesini eleştirdi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal son olarak sosyal medyada paylaşılan nişan fotoğraflarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının sevgilisi Melis Sütşurup, nişanlandıkları anlara dair fotoğrafları Instagram hesabından "Şimdi o benim nişanlım ama ömür boyu sevgilim olacak" mesajıyla paylaştı. Çiftin fotoğraflarına çok sayıda yorum ve beğeni gelirken bazı kullanıcılar ise Mustafa Sandal'ın nişanda giydiği kıyafeti eleştirdi.

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"KIZ İSTEMEYE SİYAH TİŞÖRTLE GİTMİŞ"

Bir süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Melis Sütşurup ile evlilik kararı alan Sandal'ın nişanlanırken giydiği kıyafet sosyal medyada gündem oldu.

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Sosyal medya kullanıcıları "Kız istemeye siyah tişörtle gitmiş", "Mustafa Sandal geçerken uğramış gibi, tişört ne ya" şeklinde yorumlarıyla Sandal'ın siyah tişört ve siyah pantolonla nişanda yer almasını eleştirdi.

İŞTE MUSTAFA SANDAL VE MELİS SÜTŞURUP'UN NİŞANINDAN KARELER

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sandal
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