Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu 4 katlı villasının kapılarını açtı! Kocaman sauna ve hamam görenleri şaşırttı

Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı Evrim Akın İle Ev Gezmesi programı her hafta bir ünlünün evine konuk oluyor.
Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programı bu hafta Çağlayan Topaloğlu ve İpek Topaloğlu'nun evine konuk oldu.
Topaloğlu, 4 katlı müstakil villasının kapılarını açtı. Chester koltuklar, antrasit tonlardaki şömine ve kahve tonlarındaki mermer sehpa oldukça modern görünüyor.
Evde genel olarak pastel ve koyu gri tonlar hakim...
Yemek masası ise havuz manzarasına bakan boydan boya camların önünde konumlandırılmış...
Topaloğlu, yatak odasında ise sade renkler tercih etmiş.