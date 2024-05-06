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  4. Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu 4 katlı villasının kapılarını açtı! Kocaman sauna ve hamam görenleri şaşırttı

Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu 4 katlı villasının kapılarını açtı! Kocaman sauna ve hamam görenleri şaşırttı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.05.2024 11:33
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Mustafa Topaloğlu'nun oğlu başarılı şarkıcı Çağlayan Topaloğlu 4 katlı müstakil villasının kapılarını ilk kez açtı. Evde bulunan sauna ve hamam gözlerden kaçmadı.

Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı Evrim Akın İle Ev Gezmesi programı her hafta bir ünlünün evine konuk oluyor.

Vitrin

EVİNİ GEZDİRDİ

Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programı bu hafta Çağlayan Topaloğlu ve İpek Topaloğlu'nun evine konuk oldu.

Topaloğlu, 4 katlı müstakil villasının kapılarını açtı. Chester koltuklar, antrasit tonlardaki şömine ve kahve tonlarındaki mermer sehpa oldukça modern görünüyor.

Evde genel olarak pastel ve koyu gri tonlar hakim...

Yemek masası ise havuz manzarasına bakan boydan boya camların önünde konumlandırılmış...

Topaloğlu, yatak odasında ise sade renkler tercih etmiş.

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mustafa topaloğlu
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