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Müstehcen pozlar sonrası Lottie Moss: Seks harika!

26.09.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müstehcen pozlarını satmasıyla gündeme gelen model Lottie Moss gündeme gelmeye devam ediyor. Seksin harika olduğunu ve utanç verici olmaması gerektiğini düşünen Moss açıklamalarıyla dikkat çekti.

Bir dönem podyuma damga vuran model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi model Lottie Moss yine gündeme bomba gibi düştü.

Moss'un küçük kız kardeşi Lottie, bu yıl OnlyFans'ta çıplak fotoğraflarını satması sebebiyle ailesinden ve ajansından tepki görmüştü.

MÜSTEHCEN POZLARI YÜZÜNDEN KOVULMUŞTU

Tepkilere rağmen müstehcen pozlarını paylaşmaya devam eden Lottie Moss yeni açıklamalarıyla dikkat çekti. Ünlü model Moss açıklamasına "Seks harika" diyerek başladı.
Moss gelen tepkileri anlamadığını söyleyerek "Herkes seks yapar, peki neden utanç verici olsun ki?" dedi. Lottie Moss açıklamasının devamında ise şunları söyledi: Seks sabahları herkesin yaptığı bir şey. Uyandıklarında herkes dişlerini fırçalar ve seks yapar. Aynı anda değil... pekala belki. Pozisyona bağlı! Ben çok seks pozitifim.
Yaptığı paylaşımlar yüzünden ajansından kovulduğunu da söyleyen model"OnlyFans'a başladığım için ajansımdan kovuldum ve sonra beni tekrar davet ettiler. 'Evet, yalpalarsan geri gelirim' diye düşündüm. Neden olmasın?" yorumunda bulundu.
Lottie Moss aynı zamanda ileride kurmak istediği işe dair de açıklamalar yaptı.
Moss "Kadınları yöneten çok sayıda erkek var ve pek çok kadının iyi deneyimler yaşamadığını biliyorum. Kadınlardan yararlanılıyor, bu yüzden gelecekte yapmak istediğim şey; seks oyuncakları ve prezervatiflerimi üretmek. Kendi OnlyFans şirketimi de kurmak istiyorum." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Kate Moss Lottie Moss
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