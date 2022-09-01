Keman, piyano, viyola, bağlama ve gitar da çalabilen Hartavi'nin Çanakkale'de de piyano resitali sunacağı belirtildi.

Anne Fadime Hartavi de otizmli gençlerin neler başarabileceğini göstermek için Sıtkı Taylan'ın çok çalıştığını söyledi.

"Mutlak kulak" Hartavi Bursa'da piyano resitali sundu

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