Mutsuz Arda Güler için ayrılık vakti! Real Madrid rüyası kabusa döndü.... Rota yeniden Türkiye olabilir: Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Arda Güler Real Madrid kararını verdi. Transfer olduğu günden bu yana forma şansı bulmakta zorlanan milli yıldız, bu sezon ise bir türlü Carlo Ancelotti'nin gözüne giremedi. Bu sezon takımına La Liga'da gol ve asist katkısı veremeyen Güler, ayrılma kararı aldı ve bu durumu yakın çevresiyle paylaştı. Güler'in devre arasında Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken; rotanın yeniden Türkiye olabileceği konuşuluyor. Söz konusu senaryoda Türkiye'deki en güçlü adayın Fenerbahçe olacağı belirtilirken, Galatasaray sürprizi de gündem oldu. Peki Arda Güler Real Madrid'den kesin olarak ayrılıyor mu? Hangi takıma transfer olacak? İşte Arda Güler transferinde son dakika gelişmeleri...