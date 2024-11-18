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Mutsuz Arda Güler için ayrılık vakti! Real Madrid rüyası kabusa döndü.... Rota yeniden Türkiye olabilir: Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.11.2024 11:31
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Arda Güler'in mutsuzluğu yüzüne de performansına da yansıdı. Milli yıldızın Real Madrid rüyası kabusa döndü. Formayı unutan Arda'nın Real Madrid'den ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Kararını yakın çevresiyle paylaşan milli yıldızın devre arasında yeni rotası ise yeniden Türkiye olabilir. Türkiye'deki en güçlü seçenek Fenerbahçe olurken, Galatasaray sürprizi ise gündem yarattı. Avrupa seçeneği ise her zaman masada. İşte Arda Güler transferinde son durum....

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler Real Madrid kararını verdi. Transfer olduğu günden bu yana forma şansı bulmakta zorlanan milli yıldız, bu sezon ise bir türlü Carlo Ancelotti'nin gözüne giremedi. Bu sezon takımına La Liga'da gol ve asist katkısı veremeyen Güler, ayrılma kararı aldı ve bu durumu yakın çevresiyle paylaştı. Güler'in devre arasında Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken; rotanın yeniden Türkiye olabileceği konuşuluyor. Söz konusu senaryoda Türkiye'deki en güçlü adayın Fenerbahçe olacağı belirtilirken, Galatasaray sürprizi de gündem oldu. Peki Arda Güler Real Madrid'den kesin olarak ayrılıyor mu? Hangi takıma transfer olacak? İşte Arda Güler transferinde son dakika gelişmeleri...

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Arda Güler kariyeri ve başarılarıyla tüm dünyanın konuştuğu ve Türkiye'yi gururlandıran bir isim haline gelirken; zaman zaman gösterdiği performansla adeta parmak ısırtmaya devam ediyor. Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezon büyük umutlarla dünya devi Real Madrid'e transfer olan milli yıldız, Türkiye'deki gençlerin bir anda rol modeli haline dönüştü. Saygılı duruşu ve sempatikliğiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Arda Güler'in bu rüya gibi günleri ise kabusa dönmek üzere. 20 yaşındaki yıldız futbolcu şu sıralar Real Madrid'de mutsuz günler geçiriyor.

KABUS GİBİ BİR SEZON

KABUS GİBİ BİR SEZON

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de 14 maça çıkan ve 6 gol katkısı sağlayan Güler, büyük umutlarla başladığı 2024-2025 sezonunda ise tam bir hayal kırıklığı yaşıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gözüne bir türlü giremeyen Güler, bu sezon çok az forma şansı bulurken, gol ve asist katkısı ise sağlayamadı.

MUTSUZ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

MUTSUZ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Oynamak isteyen ve bir türlü beklediği şansı bulamayan Arda'nın bu  mutsuz görüntüsü milli maça da yansımıştı. Türkiye'nin Galler ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli'nin iddiası ise gündem olmuştu.

"MUTLULUK YAŞAMIYOR"

"MUTLULUK YAŞAMIYOR"

Real Madrid'deki forma umudunun azaldığına dikkat çeken Denizli, "Rakipleri arttı, takım performansı düştü. Takımı kötü giderken daha az süre alması olumsuz etki yapar. Orada psikolojik olarak bir mutluluk yaşamıyor" demişti.

ARDA GÜLER'DEN AYRILIK KARARI

ARDA GÜLER'DEN AYRILIK KARARI

Arda Güler'in bu mutsuz hali İspanyol basınının da dikkatini çekerken, Güler'in Real Madrid'den ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
Arda Güler fenerbahçe galatasaray real madrid
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