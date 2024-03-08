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Nagihan'ın ricası ile Survivor'a geri dönmüştü! Survivor All Star'da beklenmedik veda! Gözyaşlarına hakim olamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.03.2024 07:22
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Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Haftanın eleme adayları adada kalma mücadelesi verdi. Öncesinde ödül oyunu için karşı karşıya gelen yarışmacılardan nefes kesen bir mücadele ekranlara yansıdı. Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya rekabet ettiği Survivor yarışmasında bu hafta erkek elemesi gerçekleşti. İddialı bir isim adaya gözyaşları içinde veda etti.

Survivor eleme düellosu için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı takım haftanın dokunulmazlık oyunlarını tamamladı. Son olarak ödül oyunu için mücadele edildi. Ardından ise haftanın 4 eleme adayı adada kalmak için kıran kırana bir mücadele içine girdi.

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SURVIVOR'DA ŞAŞIRTAN VEDA

Bu hafta erkek elemesi gerçekleşti ve erkek yarışmacılardan biri adaya veda etti. Bu haftanın eleme adayları; Hakan, Mustafa Kemal, Batuhan ve Yaman olarak belirlenmişti.
Survivor All Star'da eleme potasına giren Hakan, Mustafa Kemal, Batuhan ve Yaman eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı, performansa göre düello eşleşmesinin Batuhan-Hakan, Yaman-Mustafa Kemal olduğunu duyurmuştu.
Elenen yarışmacının belirleneceği Survivor eleme düellosunun ilk olarak Yaman ve Mustafa Kemal eşleşmesinde kazanan Yaman oldu. Bu sonuçla Yaman'ın adaylığı düştü. Hakan ve Batuhan karşılaşmasında ise Batuhan kazanarak adaylıktan adını sildirdi.
Üçüncü etapta bu kez Mustafa Kemal ve Hakan düelloda mücadele verdi. 5 olan yarışmacının adaylığının düşeceği oyunda Hakan aldığı sayı ile düelloyu 5-4'lük skorla kazandı.

ELENEN İSİM...

ELENEN İSİM...
Böylece Survivor'dan elenen yarışmacı Mustafa Kemal oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Mustafa Kemal daha önce Yunus Emre ile yaşadığı bir tartışma sonucu Survivor'ı terk etmiş ve daha sonra pişman olmuştu.
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