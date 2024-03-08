Nagihan'ın ricası ile Survivor'a geri dönmüştü! Survivor All Star'da beklenmedik veda! Gözyaşlarına hakim olamadı

Survivor eleme düellosu için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı takım haftanın dokunulmazlık oyunlarını tamamladı. Son olarak ödül oyunu için mücadele edildi. Ardından ise haftanın 4 eleme adayı adada kalmak için kıran kırana bir mücadele içine girdi. 'Kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın' deyince... Olay oldu



SURVIVOR'DA ŞAŞIRTAN VEDA

Bu hafta erkek elemesi gerçekleşti ve erkek yarışmacılardan biri adaya veda etti. Bu haftanın eleme adayları; Hakan, Mustafa Kemal, Batuhan ve Yaman olarak belirlenmişti.

Survivor All Star'da eleme potasına giren Hakan, Mustafa Kemal, Batuhan ve Yaman eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı, performansa göre düello eşleşmesinin Batuhan-Hakan, Yaman-Mustafa Kemal olduğunu duyurmuştu.

Elenen yarışmacının belirleneceği Survivor eleme düellosunun ilk olarak Yaman ve Mustafa Kemal eşleşmesinde kazanan Yaman oldu. Bu sonuçla Yaman'ın adaylığı düştü. Hakan ve Batuhan karşılaşmasında ise Batuhan kazanarak adaylıktan adını sildirdi.

Üçüncü etapta bu kez Mustafa Kemal ve Hakan düelloda mücadele verdi. 5 olan yarışmacının adaylığının düşeceği oyunda Hakan aldığı sayı ile düelloyu 5-4'lük skorla kazandı.