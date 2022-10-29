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Napoli, Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'den sonra ona da kafayı taktı! Fenerbahçeli Arda Güler'in talipleri bitmiyor...

29.10.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi grubunda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımına oynattığı futbol beğeni toplarken, genç yıldız Arda Güler'in geleceği merak ediliyordu. Daha önce kiralanmak istediğine dair iddialar çıkan Güler'e Jesus'un izin vermediği öne sürülmüştü. Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in yakından takip ettiği Arda Güler için Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi sarı - lacivertlilerden transfer eden Napoli'nin de devreye girdiği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 23 puanla maç eksiği olmasına rağmen lider durumda olan Fenerbahçe'de Arda Güler'in geleceği taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Sarı - lacivertlilerin büyük umutlar beslediği genç yıldızı Avrupa'nın dev kulüplerinin takip ettiği bilinirken, ortaya atılan iddia sonrasında ortalık karıştı.

NAPOLI, ARDA GÜLER'İN PEŞİNDE

SCOUTLAR HAYRAN KALDI

SCOUTLAR HAYRAN KALDI
Fenerbahçe'nin son olarak oynadığı Rennes maçına Avrupa kulüplerinin gözlemcileri adeta akın etti. 3-0'dan geri dönerek skoru 3-3'e getiren sarı - lacivertlilerin oyuncuları, scoutlar'ı hayran bıraktı.

BAYERN TAKİPTE

BAYERN TAKİPTE
Maçta oyuna sonradan giren ve gösterdiği performansla tam not alan Güler'i Bayern Münih temsilcilerinin İstanbul'da canlı olarak takip ettiği öğrenilmişti.

NAPOLI DE DEVREYE GİRDİ

NAPOLI DE DEVREYE GİRDİ
Arda Güler için sıcak bir gelişme daha yaşandı. İngiltere, İspanya ve İtalya'dan önemli taliplerinin olduğu öne sürülen 17 yaşındaki futbolcu için Napoli'nin de devreye girdiği ifade edildi.

DEVRE ARASINDA GELİYORLAR

DEVRE ARASINDA GELİYORLAR
Fenerbahçe'den daha önce Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi kadrosuna katan Napoli'nin Arda Güler'i adeta bir gölge gibi takip ettiği ve devre arasında harekete geçeceği aktarıldı.
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