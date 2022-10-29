Napoli, Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'den sonra ona da kafayı taktı! Fenerbahçeli Arda Güler'in talipleri bitmiyor...

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 23 puanla maç eksiği olmasına rağmen lider durumda olan Fenerbahçe'de Arda Güler'in geleceği taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Sarı - lacivertlilerin büyük umutlar beslediği genç yıldızı Avrupa'nın dev kulüplerinin takip ettiği bilinirken, ortaya atılan iddia sonrasında ortalık karıştı.

NAPOLI, ARDA GÜLER'İN PEŞİNDE

SCOUTLAR HAYRAN KALDI Fenerbahçe'nin son olarak oynadığı Rennes maçına Avrupa kulüplerinin gözlemcileri adeta akın etti. 3-0'dan geri dönerek skoru 3-3'e getiren sarı - lacivertlilerin oyuncuları, scoutlar'ı hayran bıraktı.

BAYERN TAKİPTE Maçta oyuna sonradan giren ve gösterdiği performansla tam not alan Güler'i Bayern Münih temsilcilerinin İstanbul'da canlı olarak takip ettiği öğrenilmişti.

NAPOLI DE DEVREYE GİRDİ Arda Güler için sıcak bir gelişme daha yaşandı. İngiltere, İspanya ve İtalya'dan önemli taliplerinin olduğu öne sürülen 17 yaşındaki futbolcu için Napoli'nin de devreye girdiği ifade edildi.