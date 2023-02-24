Napoli yönetiminden Fenerbahçe'yi bin pişman eden hamle! Kim Min Jae için harekete geçildi! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

"ÇOK AZ KİŞİ UMUYORDU!"

Haberde; "Bilindiği üzere Koreli defans oyuncusuyla ilgili olarak sadece yabancı ülkeler için geçerli olan ve Temmuz ayının ilk on beş gününde yürürlüğe giren değişken serbest kalma maddesi bulunuyor. Kim Min Jae'nin performansı alkış alıyor. Çok az kişi Kim'in Koulibaly'den daha iyi olabileceğini umuyordu." ifadeleri kullanıldı.