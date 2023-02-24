Napoli yönetiminden Fenerbahçe'yi bin pişman eden hamle! Kim Min Jae için harekete geçildi! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

İtalya Serie A'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon bomba gibi bir sezon geçiren ve en yakın rakibine attığı 15 puan farkla liderlik koltuğunun sahibi olan öte yandan Devler Ligi'nde de A Grubu'nda Liverpool'un önünde lider konumda bulunan Napoli'de gündem sezon başında Fenerbahçe'den 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Kim Min Jae...
Fenerbahçe'deki müthiş oyununu İtalyan ekibinde de sürdüren Güney Koreli oyuncunun sözleşmesinde 48 milyon euro'luk serbest kalma bedeli eklenirken, Napoli yönetimi oyucuyu bu miktara elden kaçırmamak için harekete geçti.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentis, Kim Min-Jae'ye zamlı yeni sözleşme vererek serbest kalma bedelini 65 milyon euro'ya yükseltmek için görüşmeler yaptığı öğrenildi.
Öte yandan dev kulüpler, Kim Min-Jae'nin 48 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Güney Koreli futbolcuyu kadrosuna katmanın planını yapıyor. Corriere dello Sport'ya yer alan habere göre Premier Lig devi Manchester United, Napoli sözleşme uzatmadan Kim Min-Jae'nin 48 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyip Güney Koreli stoperi kadrosun katmak istiyor.
Haberde; "Bilindiği üzere Koreli defans oyuncusuyla ilgili olarak sadece yabancı ülkeler için geçerli olan ve Temmuz ayının ilk on beş gününde yürürlüğe giren değişken serbest kalma maddesi bulunuyor. Kim Min Jae'nin performansı alkış alıyor. Çok az kişi Kim'in Koulibaly'den daha iyi olabileceğini umuyordu." ifadeleri kullanıldı.