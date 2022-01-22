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Narenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdi

22.01.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz: - "Tüm dünyada kolay soyulabilen meyvelerin tüketimine yönelik bir eğilim gözüküyor"

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'ye geçen yıl en fazla döviz girdisi sağlayan narenciye ürünü olan mandalina, son 3 yılda ülke ekonomisine 1 milyar 238 milyon dolarlık katkı sundu.

AA muhabirinin, Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, narenciye dış satımı 2019-2021 yıllarında Türkiye ekonomisine 2 milyar 623 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı.

Narenciye dış satımı 2019'da 755 milyon 700 bin dolar, 2020'de 933 milyon 150 bin dolar, 2021'de de 934 milyon 891 bin dolara ulaştı.

Söz konusu 3 yılda narenciye dış satımını sırtlayan ürün, ihracatçıların gözdesi haline gelen mandalina oldu.

2019'da 347 milyon 337 bin dolar, 2020'de 437 milyon 696 bin dolar ve 2021'de 453 milyon 607 bin dolar döviz girdisi sağlayan mandalina, son 3 yılda ülke ekonomisine 1 milyar 238 milyon dolarlık katkı verdi.

Bu ürünü 812 milyon 69 bin dolarla limon, 326 milyon 20 bin dolarla portakal ve 246 milyon 465 bin dolarla greyfurt takip etti.

- Mandalina üretimi artıyor

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, narenciyenin her geçen yıl ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Narenciyede mandalinanın ihracat şampiyonu olduğunu dile getiren Kaçmaz, bu ürünün tadı, aroması ve raf ömrü uzunluğuyla öne çıktığını ifade etti.

Kaçmaz, son 3 yılda mandalinanın dış satımda zirveyi elden bırakmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Narenciye ihracatında 2019-2021 yılları arasında mandalina önde geliyor. Son 3 yıla baktığımızda mandalina ihracatından ülkemize 1 milyar 238 milyon dolarlık döviz girdisi sağlanmıştır. Bu şunu gösteriyor; tüm dünyada kolay soyulabilen meyvelerin tüketimine yönelik bir eğilim gözüküyor. Buna bağlı olarak mandalina üretimi ülkemizde artmaktadır. Bu da mandalinanın ihracatını artırıyor. Geç ve erkenci çeşitlerin devreye girmesiyle önümüzdeki yıllarda mandalinanın ihracatında artış olacağını gözlemliyoruz. Narenciye ürünlerinin hepsi önemli. Önümüzdeki yıllarda da hem üretim alanlarının genişlemesi hem de ihracatın artmasında mandalina yine zirve yapacaktır."

Kaçmaz, diğer narenciye ürünlerinin de ülke ekonomisine daha fazla katkı sunması için önemli çalışmalara imza atacaklarını sözlerine ekledi.

Narenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdi

- Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz: - "Tüm dünyada kolay soyulabilen meyvelerin tüketimine yönelik bir eğilim gözüküyor"

Narenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdi

Narenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdi

Narenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdi

Narenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdi

Narenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdi

Narenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdi

Narenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdi

Narenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdi

Narenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdi

Narenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdi

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