Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Ünlü isimler isyan etti: "Çuval içinde" detayı çıldırttı

Narin Güran günlerdir aranıyordu... Küçük Narin'den acı haber geldi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" diyerek duyurdu.

Dere yatağında bir çuval içinde bulunan küçük Narin'e dair günlerdir paylaşım yapan Gülben Ergen bakanın paylaşımını alıntılayarak isyan etti.

'ÇUVAL İÇİNDE' İDDİASINA DİKKAT ÇEKTİ

Gülben Ergen paylaşımında "Yapan, göz yuman, görmezden gelen kim varsa öğrenmek istiyoruz… Neden kıydılar küçük kıza? Kim kıydı. Kimler biliyordu 19 gün saklandı? Narin’imize nasıl kıydınız nasıl? Ah gitti halay çekip, annenin eteklerine saklanıp, masum mahcup gülümseyen meleğimiz gitti!!!!" dedi.



"Günlerdir, gece gündüz, onca ekiplerin aramasına rağmen…" diyerek sitem eden Ergen şunları yazdı:

"Narin’in cansız minik bedeni 'köye 3 km mesafedeki' dere yatağında bir çuval içinde bulundu! Öyle mi? Köye 3 km mesafedeki dereye bakmadılar yani? Birisi saklayıp sonradan koymuş olmasın? Askeri, emniyeti, polisi, jandarması devletin tüm birimleri 19 gündür gözden kaçırmış o la maz. Sizce?"

AMCA TUTUKLANDI

Narin'in kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında muhtar amcası Salim Güran 31 Ağustos’ta gözaltına alınmıştı. Amca Güran ardından “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Narin'den gelen acı haber sonrası sosyal medyada da ünlü isimler paylaşım yapmaya başladı.