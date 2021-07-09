Naz Mila takipçisine verdiği yanıtla olay oldu

İlk olarak adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyuran Azerbaycanlı Naz Mila, sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarının ardından YouTube'dan yayınladığı video ile adından söz ettirdi. Instagram'da 1 milyon takipçisi olan eski gelin adayı yaptığı paylaşımların yanında takipçilerini verdiği yanıtlarla da gündem oluyor.

ALDATMA SORUSUNU İLGİNÇ YANIT

Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu. Ardından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Mila hayranlarıyla soru-cevap etkinliği yaptı.

Soruları cesur pozlarını paylaşarak yanıtlayan Naz Mila verdiği yanıtlarla dikkat çekti. Naz Mila kendisine dövmelerini sorup konuyu sekse bağlayan takipçisine yanıt verdi.

Naz Mila takipçisine "Dövmeden sekse nasıl geçtin?" diyerek kırmızı bir ceketle verdiği pozu paylaştı.

Bir diğer soru ise "Seni aldatan birine tepkin nasıl olur?" idi. Mila bu soruya ilginç bir yanıt vererek takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Mila takipçisine "Ondan önce ben onu aldatmış olurum" dedi.