'Ne yapmak istiyorsun?' Galatasaray'da Lucas Torreira krizi! Menajeri "Birkaç takımla görüştüm" dedi...

Galatasaray, yaz transfer döneminde adeta transfer şov yapmış ve Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü yıldızlara imza attırmıştı. Bu oyuncular arasında yer alan Lucas Torreira, bir kez daha yeni bir krizle camianın gündemine oturdu. Daha önce alacakları nedeniyle sarı - kırmızılıları FIFA'ya şikayet eden Uruguaylı futbolcu bu kez daha büyük bir sorunla taraftarları kızdırdı.