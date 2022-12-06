SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. 'Ne yapmak istiyorsun?' Galatasaray'da Lucas Torreira krizi! Menajeri "Birkaç takımla görüştüm" dedi...

'Ne yapmak istiyorsun?' Galatasaray'da Lucas Torreira krizi! Menajeri "Birkaç takımla görüştüm" dedi...

06.12.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray, birçok dünyaca ünlü ismi kadrosuna katmıştı. Transfer edilen oyuncular arasında yer alan Lucas Torreira ile ilgili ise flaş bir gelişme yaşandı. Uruguaylı yıldızın menajeri, "Birkaç takımla görüştüm" ifadelerini kullandı ve bu sözler tepki çekti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yıldız isimle görüşme yaparak durumunu öğreneceği ifade edildi.

Galatasaray, yaz transfer döneminde adeta transfer şov yapmış ve Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü yıldızlara imza attırmıştı. Bu oyuncular arasında yer alan Lucas Torreira, bir kez daha yeni bir krizle camianın gündemine oturdu. Daha önce alacakları nedeniyle sarı - kırmızılıları FIFA'ya şikayet eden Uruguaylı futbolcu bu kez daha büyük bir sorunla taraftarları kızdırdı.

GALATASARAY'DA TORREIRA KRİZİ

"GALATASARAY'DAN AYRILMAK İSTİYOR"

"GALATASARAY'DAN AYRILMAK İSTİYOR"

Galatasaray'a sezon başında katılan ve Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile boy gösteren Lucas Torreira'nın menajeri, "Torreira, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor" açıklamasında bulundu.

"BİRKAÇ TAKIMLA GÖRÜŞTÜM"

"BİRKAÇ TAKIMLA GÖRÜŞTÜM"

Menajer Pablo Bentancur yaptığı açıklamada, "Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL GÖRÜŞME YAPILACAK

ÖZEL GÖRÜŞME YAPILACAK

Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un bu gelişme sonrasında oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

"KALACAK MISIN, GİDECEK MİSİN?"

"KALACAK MISIN, GİDECEK MİSİN?"

Sabah'ın haberine göre; Torreira'nın İstanbul'a dönmesini bekleyen Buruk, oyuncusuna "Kalmak mı istiyorsun, gitmek mi?" diye soracak. Lucas Torreira, Buruk'a ayrılmak istediğini söylerse deneyimli çalıştırıcı işi başkan vekili Erden Timur'a aktaracak.

6 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

6 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Galatasaray, sezon başında 26 yaşındaki futbolcuyu Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Torreira, sarı-kırmızılı forma altında 12 maçta sahaya çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Lucas Torreira galatasaray kriz AZ transfer dönemi buruk

En Çok Okunan Haberler

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Brezilya maçında yaşanan pozisyona kimse anlam veremedi

Brezilya maçında yaşanan pozisyona kimse anlam veremedi

G.Saray yıldız oyuncuya imzayı attırdı! 4 yıllık sözleşme...

G.Saray yıldız oyuncuya imzayı attırdı! 4 yıllık sözleşme...

Arjantin'den haber gönderdi, taraftar çılgına döndü!

Arjantin'den haber gönderdi, taraftar çılgına döndü!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuydu! Son hali şaşırttı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuydu! Son hali şaşırttı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.