Ne yaptın Aboubakar! Dünya, Mohamed Salah'a meydan okuyan Vincent Aboubakar'ın Kamerun - Sırbistan maçında yaptıklarını konuşuyor...

Dünya Kupası haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan her geçen gün artıyor. Şu ana kadar birçok sürprize sahne olan turnuvada G Grubu'nun ikinci maçında Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Müthiş bir tempo ve seyir zevkinin yaşandığı mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmaya Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar damgasını vurdu.