Ne yaptın Aboubakar! Dünya, Mohamed Salah'a meydan okuyan Vincent Aboubakar'ın Kamerun - Sırbistan maçında yaptıklarını konuşuyor...

Dünya Kupası haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan her geçen gün artıyor. Şu ana kadar birçok sürprize sahne olan turnuvada G Grubu'nun ikinci maçında Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Müthiş bir tempo ve seyir zevkinin yaşandığı mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmaya Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar damgasını vurdu.
Müsabaka; Sırbistan'ın 3-1'lik üstünlüğü ile devam ederken, Kamerun Milli Takımı'nda Vincent Aboubakar 55. dakikada oyuna girdi. Yıldız futbolcu, maça dahil olmasıyla birlikte adeta maçın seyrini değiştirdi.
Karşılaşmanın 63. dakikasında savunma arkasına yaptığı koşu sonrası atılan pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Vincent Aboubakar, harika bir aşırtma vuruşu yaparak topu ağlarla buluşturdu. VAR kontrolü sonrasında Aboubakar'ın ofsaytta olmadığı görüldü ve gol geçerli sayıldı.
Bu golden 3 dakika sonra yine savunma arkasına koşu yapan Aboubakar, ceza sahası içine kadar girdi ve hemen yanında bulunan takım arkadaşı Choupo Moting'i gördü. Moting de Aboubakar'ın ikramını geri çevirmedi ve topu ağlarla buluşturarak eşitliği sağladı.
Vincent Aboubakar, gösterdiği performans sonrasında Dünya Kupası'nın gündemine damgasını vurmuş oldu.
Öte yandan Kamerunlu yıldızın ortaya koyduğu oyunun ardından Liverpool'da forma giyen Mısırlı forvet Mohamed Salah için söylediği sözler sosyal medyada gündeme geldi.