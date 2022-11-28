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Ne yaptın Aboubakar! Dünya, Mohamed Salah'a meydan okuyan Vincent Aboubakar'ın Kamerun - Sırbistan maçında yaptıklarını konuşuyor...

28.11.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası haberleri: FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Müsabaka; Sırbistan'ın 3-1'lik üstünlüğüyle devam ederken, 55. dakikada oyuna giren Vincent Aboubakar, yaptıklarıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Dünya Kupası'ndan önce Mohamed Salah'a meydan okuyan Aboubakar, Sırbistan maçında kendisini kanıtlamayı başardı. İşte detaylar...

Dünya Kupası haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan her geçen gün artıyor. Şu ana kadar birçok sürprize sahne olan turnuvada G Grubu'nun ikinci maçında Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Müthiş bir tempo ve seyir zevkinin yaşandığı mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmaya Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar damgasını vurdu.

VINCENT ABOUBAKAR ŞOV YAPTI

MAÇIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

MAÇIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Müsabaka; Sırbistan'ın 3-1'lik üstünlüğü ile devam ederken, Kamerun Milli Takımı'nda Vincent Aboubakar 55. dakikada oyuna girdi. Yıldız futbolcu, maça dahil olmasıyla birlikte adeta maçın seyrini değiştirdi.

ÖNCE HARİKA BİR GOL ATTI

ÖNCE HARİKA BİR GOL ATTI

Karşılaşmanın 63. dakikasında savunma arkasına yaptığı koşu sonrası atılan pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Vincent Aboubakar, harika bir aşırtma vuruşu yaparak topu ağlarla buluşturdu. VAR kontrolü sonrasında Aboubakar'ın ofsaytta olmadığı görüldü ve gol geçerli sayıldı.

SONRA ASİST YAPTI

SONRA ASİST YAPTI

Bu golden 3 dakika sonra yine savunma arkasına koşu yapan Aboubakar, ceza sahası içine kadar girdi ve hemen yanında bulunan takım arkadaşı Choupo Moting'i gördü. Moting de Aboubakar'ın ikramını geri çevirmedi ve topu ağlarla buluşturarak eşitliği sağladı.

DAMGASINI VURDU

DAMGASINI VURDU

Vincent Aboubakar, gösterdiği performans sonrasında Dünya Kupası'nın gündemine damgasını vurmuş oldu.

SALAH'A MEYDAN OKUMUŞTU

SALAH'A MEYDAN OKUMUŞTU

Öte yandan Kamerunlu yıldızın ortaya koyduğu oyunun ardından Liverpool'da forma giyen Mısırlı forvet Mohamed Salah için söylediği sözler sosyal medyada gündeme geldi.

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