Ne yaptın Icardi! G.Saray'da büyük kriz... Okan Buruk'a resti çekti

Lige verilen milli aranın ardından Galatasaray, ligin 8. haftasında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Süper Lig'de topladığı 16 puanla ligin zirvesinde yer alan Adana Demirspor ile liderlik için karşı karşıya gelecek olan Sarı-Kırmızılılar, rakibini mutlak mağlup ederek ligin zirvesine yerleşmek istiyor.

"SAKATLIĞI VAR"

Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala son hazırlıklarını tamamlayan Cimbom'da yeni transferlerden Mauro Icardi Adana kafilesine dahil edilmezken, yıldız oyuncunun kadroya alınmaması dikkat çekmişti. Kulüpten konuyla alakalı yapılan açıklamada oyuncunun sakatlığının bulunduğu ifade edildi.

YEDEK TAKIMLA ÇALIŞINCA...

Sabah'ın haberine göre; Arjantinli, son antrenmanda yedek takımla çalışınca idman sonu "Ağrılarım var" dediği ve bu nedenle maç kadrosuna dahil edilmediği öne sürüldü. Hafta boyunca takımla çalışan, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ise performansı ile soru işareti yaratan oyuncu, futbolundan çok eşi Wanda Nara ile ayrılıp-barışması ile gündeme gelmişti.

"MAÇTA OYNAYAMAM"

29 yaşındaki forvet dün idman sonrası sağlık heyetine "Maçta oynayamam" derken Adana Demirspor kafilesine dahil edilmedi. Icardi'nin kadroya alınmaması sonrasında sosyal medyada özellikle aşk hayatındaki inişli-çıkışlı olayların altı çizilirken kısa süreli bir ayrılık sonrası eşi Wanda Nara ile tekrar barışmıştı ancak Arjantinli forvet ile eşi birbirlierine Instagram üzerinden tekrar takipten çıktı.

MAURO ICARDI KİMDİR?

19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı. Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi. İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor. 1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı. Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi. Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro...