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Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu! Maçın henüz 52. saniyesinde inanılması güç vuruş...

11.09.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İki takımın da 3 puan hedeflediği maçın 52. saniyesinde inanılması güç bir pozisyon yaşandı. Kerem Aktürkoğlu boş pozisyonda topa kafa vuramadı. Müsait olmasına rağmen kafa vurmak yerine üst baldırıyla yaptığı vuruş dışarı çıktı.

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam etti. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Maçın henüz başında Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı pozisyon herkesi hayrete düşürdü.

TOPA KAFA VURAMADI!

Karşılaşmanın 52. saniyesinde Yunus Akgün'ün sağ kanattan ortasına Kerem Aktürkoğlu, üst baldırıyla vuruşu gerçekleştirdi ama top dışarıya çıktı. Müsait olmasına rağmen topa kafa vuruşu yapamayan Kerem, yüzde yüzlük pozisyonu harcamış oldu. Maçın spikerinin bile şaşırdığı olay sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.

İŞTE O POZİSYON...

41s

42s

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

KEREM AKTÜRKOĞLU FOTOĞRAFLARI

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