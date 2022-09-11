Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu! Maçın henüz 52. saniyesinde inanılması güç vuruş...

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam etti. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Maçın henüz başında Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı pozisyon herkesi hayrete düşürdü.

TOPA KAFA VURAMADI!

Karşılaşmanın 52. saniyesinde Yunus Akgün'ün sağ kanattan ortasına Kerem Aktürkoğlu, üst baldırıyla vuruşu gerçekleştirdi ama top dışarıya çıktı. Müsait olmasına rağmen topa kafa vuruşu yapamayan Kerem, yüzde yüzlük pozisyonu harcamış oldu. Maçın spikerinin bile şaşırdığı olay sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.

İŞTE O POZİSYON...

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)