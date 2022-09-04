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Ne yaptın Kim Min-Jae! Fenerbahçe bin pişman...

04.09.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae İtalya'da harikalar yaratmaya devam ediyor. 25 yaşındaki oyuncu Monza mücadelesinin ardından 5. hafta mücadelesinde Lazio'ya karşı da attığı golle İtalyan taraftarların gönlüne taht kurmayı başarırken, Sarı-Lacivertliler'i bin pişman etti. İşte detaylar...

Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Napoli
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İtalya Serie A'da heyecan 5. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 5. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Lazio ile Napoli karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico'da oynanan karşılaşmada Napoli 1-0 geriye düştüğü mücadeleden müthiş bir dönüşe imza atarak 2-1 kazanmayı başardı. Ev sahibi ekip karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Zaccagni ile öne geçerken, Napoli'nin yanıtı 38'de Kim Min-Jae'den geldi.

İTALYA'NIN DİLİNDE!

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Fenerbahçe'nin 18 milyon Euro bonservis bedeli ile İtalyan ekibine sattığı 25 yaşındaki Güney Koreli yıldız attığı golle İtalya'da gündem olmayı başarırken, 2. haftada oynanan Monza maçından sonra yeni takımıyla 2. golüne de imza atarak adından söz ettirmeyi başardı. 1-0 geriye düşen Napoli'yi, maçın 38 dakikasında bulduğu kafa golüyle ayaklandıran Kim'in bu golüyle beraberlik geldi. 61. dakikada ise bu kez sahneye Kvaratskhelia çıkarken, durum 2-1 oldu ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

ZİRVE NAPOLI'NIN

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Napoli, Lazio deplasmanından aldığı bu galibiyetle puanını 11'e yükseltti. 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik toplayan takım, Serie A'da zirveyi devraldı. Evinde öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak, mağlubiyeti engelleyemeyen Lazio ise geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 8 puanda kalan takım, ligin 7. sırasında bulundu.

FENERBAHÇELİLERİ PİŞMAN ETTİ

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Fenerbahçeli taraftarların ayrılmasını hiç istemediği Kim Min Jae'nin gidişi camiada şok etkisi yaratmıştı. Lazio maçında ortaya koyduğu performansla sosyal medyada gündem olan Güney Koreli futbolcu, Fenerbahçelileri iyiden iyiye pişman etti.

KIM MIN-JAE FOTOĞRAFLARI

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