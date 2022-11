Ne yaptın Rıza hoca! O sözleri gündem oldu... "Fenerbahçe'yi çok severim, Beşiktaş'a gitsem şampiyon yaparım"

"ALİ KOÇ'U TEBRİK EDİYORUM"

"Gayet iyi bir takım oldu Fenerbahçe, öyle bir takım kuruldu ki geniş kadrosuyla hedefe gidebilirler. Başta Ali Koç'u tebrik ediyorum, antrenörü için her şeyi hazırlamış durumdalar. Hak ediyorlar başarılı olmayı. Elinde her türlü imkan var Jesus'un, gayet normal başarılı olması. Jesus çok kariyerli bir antrenör. Hoca farkı çok önemli ama kadro da önemli tabii ki. Kadroyu oturttu ve her şey iyi gidiyor şu anda Fenerbahçe adına."