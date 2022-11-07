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Ne yaptın Rıza hoca! O sözleri gündem oldu... "Fenerbahçe'yi çok severim, Beşiktaş'a gitsem şampiyon yaparım"

07.11.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 13. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 13. hafta karşılaşmasında Sivasspor deplasmanda zorlu rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi konuşan Rıza Çalımbay dikkat çeken açıklamalarda bulunurken tecrübeli hocanın bu sözleri çokça konuşuldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da, Yiğidolar'ın tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay karşılaşma öncesi Beyaz TV'ye verdiği röportajda oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe maçından önce bazı oyuncularını dinlendirdiği ve bu maça özellikle konsantre olduklarına dair iddialar için konuşan Çalımbay, "Bizim yaptığımız kolay bir şey değil" derken, Fenerbahçe'yi çok sevdiğini, Beşiktaş'ı çalıştırması durumunda ise şampiyon yapacağını ifade etti.

İŞTE RIZA ÇALIMBAY'IN ÇOK KONUŞULAN O AÇIKLAMALARI:

"Bir Anadolu takımı olarak büyük işler başarıyoruz Avrupa'da. Hem Türkiye hem de Türkiye için bir Milli maç havasında oynuyoruz maçlarımızı. Avrupa'yı kapattık, marta kadar maç yok. Şimdi ligdeki durumumuz pek iyi değil. Orayı da düzelteceğiz."

"İSTANBUL TAKIMLARI GİBİ BÜTÇEMİZ YOK"

"İSTANBUL TAKIMLARI GİBİ BÜTÇEMİZ YOK"

"Büyük konuşmak için alternatifli büyük kadrolar lazım. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir gibi büyük bütçelerimiz yok malesef. Maliyetli oyuncular alamıyoruz malesef."

"RAKİP KİM OLURSA OLSUN KAZANMAK İSTİYORUZ"

"RAKİP KİM OLURSA OLSUN KAZANMAK İSTİYORUZ"

"2 günde bir maç oynuyoruz, oyuncularımızı dinlendirmemiz gerekiyor. Ligde durumumuz iç açıcı değil, iyi şeyler yapmamız gerekiyor orada. Mutlaka puan almamız gerekiyor. Bizim Fenerbahçe'yle bir olayımız yok olamaz zaten. Kim olursa olsun rakip biz kazanmak istiyoruz."

"FENERBAHÇE'NİN YERİ BENDE AYRIDIR"

"FENERBAHÇE'NİN YERİ BENDE AYRIDIR"

"Ben sosyal medyayı takip etmiyorum. Oyunculuk dönemimden beri Fenerbahçe'ye karşı yüzlerce maç oynamışımdır. Beni dünya karmasına götüren Fenerbahçe'nin başkanıdır. Fenerbahçe'nin yeri bende ayrıdır bu yüzden."

"ALİ KOÇ'U TEBRİK EDİYORUM"

"ALİ KOÇ'U TEBRİK EDİYORUM"

"Gayet iyi bir takım oldu Fenerbahçe, öyle bir takım kuruldu ki geniş kadrosuyla hedefe gidebilirler. Başta Ali Koç'u tebrik ediyorum, antrenörü için her şeyi hazırlamış durumdalar. Hak ediyorlar başarılı olmayı. Elinde her türlü imkan var Jesus'un, gayet normal başarılı olması. Jesus çok kariyerli bir antrenör. Hoca farkı çok önemli ama kadro da önemli tabii ki. Kadroyu oturttu ve her şey iyi gidiyor şu anda Fenerbahçe adına."

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