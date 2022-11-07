Ne yaptın Rıza hoca! O sözleri gündem oldu... "Fenerbahçe'yi çok severim, Beşiktaş'a gitsem şampiyon yaparım"

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da, Yiğidolar'ın tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay karşılaşma öncesi Beyaz TV'ye verdiği röportajda oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe maçından önce bazı oyuncularını dinlendirdiği ve bu maça özellikle konsantre olduklarına dair iddialar için konuşan Çalımbay, "Bizim yaptığımız kolay bir şey değil" derken, Fenerbahçe'yi çok sevdiğini, Beşiktaş'ı çalıştırması durumunda ise şampiyon yapacağını ifade etti.
"Bir Anadolu takımı olarak büyük işler başarıyoruz Avrupa'da. Hem Türkiye hem de Türkiye için bir Milli maç havasında oynuyoruz maçlarımızı. Avrupa'yı kapattık, marta kadar maç yok. Şimdi ligdeki durumumuz pek iyi değil. Orayı da düzelteceğiz."
"Büyük konuşmak için alternatifli büyük kadrolar lazım. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir gibi büyük bütçelerimiz yok malesef. Maliyetli oyuncular alamıyoruz malesef."
"2 günde bir maç oynuyoruz, oyuncularımızı dinlendirmemiz gerekiyor. Ligde durumumuz iç açıcı değil, iyi şeyler yapmamız gerekiyor orada. Mutlaka puan almamız gerekiyor. Bizim Fenerbahçe'yle bir olayımız yok olamaz zaten. Kim olursa olsun rakip biz kazanmak istiyoruz."
"Ben sosyal medyayı takip etmiyorum. Oyunculuk dönemimden beri Fenerbahçe'ye karşı yüzlerce maç oynamışımdır. Beni dünya karmasına götüren Fenerbahçe'nin başkanıdır. Fenerbahçe'nin yeri bende ayrıdır bu yüzden."
"Gayet iyi bir takım oldu Fenerbahçe, öyle bir takım kuruldu ki geniş kadrosuyla hedefe gidebilirler. Başta Ali Koç'u tebrik ediyorum, antrenörü için her şeyi hazırlamış durumdalar. Hak ediyorlar başarılı olmayı. Elinde her türlü imkan var Jesus'un, gayet normal başarılı olması. Jesus çok kariyerli bir antrenör. Hoca farkı çok önemli ama kadro da önemli tabii ki. Kadroyu oturttu ve her şey iyi gidiyor şu anda Fenerbahçe adına."