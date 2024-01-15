Nesrin Cavadzade ayna karşısına geçip poz verdi! Mini elbisesi dikkat çeken oyuncu kıvrımlarını sergiledi

Yüzyıllık Mühür, Bizim Hikaye, Yasak Elma, Üç Kuruş gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şimdilerde Şahane Hayatım dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.
Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde düzenlenen GQ 2023 "Men of The Year" Ödül Töreni'ne katılmıştı.
Geceye iddialı tarzıyla damga vuran Cavadzade transparan bir elbise giymeyi tercih etmişti. Siyah payetli elbisesiyle pozlar veren ünlü ismin göğüs dekoltesi de çok beğenilmişti.
Ünlü oyuncu son paylaşımıyla da gündem oldu. Instagram hesabından mini ve şık bir elbiseyle ayna karşısında poz veren oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum aldı.