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  4. Nesrin Cavadzade ayna karşısına geçip poz verdi! Mini elbisesi dikkat çeken oyuncu kıvrımlarını sergiledi

Nesrin Cavadzade ayna karşısına geçip poz verdi! Mini elbisesi dikkat çeken oyuncu kıvrımlarını sergiledi

15.01.2024 11:51 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Hilal Altınbilek, Onur Tuna ve Sumru Yavrucuk ile başrollerini paylaştığı Şahane Hayatım dizisinde 'Melisa' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade son paylaşımıyla gündem oldu. Ayna karşısında mini şık bir elbiseyle poz veren oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Yüzyıllık Mühür, Bizim Hikaye, Yasak Elma, Üç Kuruş gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şimdilerde Şahane Hayatım dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

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POZUYLA GÜNDEM OLDU

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde düzenlenen GQ 2023 "Men of The Year" Ödül Töreni'ne katılmıştı.

Geceye iddialı tarzıyla damga vuran Cavadzade transparan bir elbise giymeyi tercih etmişti. Siyah payetli elbisesiyle pozlar veren ünlü ismin göğüs dekoltesi de çok beğenilmişti.

Ünlü oyuncu son paylaşımıyla da gündem oldu. Instagram hesabından mini ve şık bir elbiseyle ayna karşısında poz veren oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum aldı.

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Nesrin Cavadzade Oyuncu tuna ünlü oyuncu karakteri
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