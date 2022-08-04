Nevşehir'de tarihi mekanda kurtarma tatbikatı yapıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de, 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve Nevşehir Belediyesi itfaiye personeli ile jandarma ekipleri katıldı.

Senaryo gereği, Kayaşehir'de arkeolojik kazı çalışmasına katılan işçilerin göçük altında kaldığı yönünde ihbar alan ekipler bölgeye sevk edildi.

Göçüğün gerçekleştiği tünelden çıkarılan iki işçi, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Kayacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikata çeşitli kurumlardan 76 personelin katıldığını belirterek, "Yaralıları, süratle hareket ederek, en yakın sağlık tesisine ulaştırmak adına gerekli çalışmayı paydaşlarla birlikte yaptık. Ülkemiz son yıllarda sürekli sel, yangın gibi afetlerle karşılaşıyor. Afette kusursuz şekilde görevimizi yapmak adına eğitim ve tatbikatlara katılarak kendimizi hazır halde bulundurmak istiyoruz." diye konuştu.