YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Nick Cave & The Bad Seeds, müzikseverlerle buluştu

Nick Cave & The Bad Seeds, müzikseverlerle buluştu

21.08.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İKSV ev sahipliğinde Parkorman'da sahneye çıkan müzik grubu "Get Ready for Love", "There She Goes, My Beautiful World", "I Need You" ve "The Mercy Seat" gibi şarkıları seslendirildi

İSTANBUL (AA) - Avustralyalı rock grubu Nick Cave & The Bad Seeds, Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Parkorman'da sahneye çıkan müzik grubuna, 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ev sahipliği yaptı.

Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci Nick Cave, şarkılarını hayranları için seslendirdiğini belirterek, "Teşekkürler İstanbul, sizi seviyorum İstanbul." dedi.

Cave, 2018'deki İstanbul Caz Festivali kapsamında da konser verdiğini, geçen zamanın 4 yıl olmasına rağmen kendisine 2 yıl gibi geldiğini söyledi.

Söyleyeceği şarkılara ve hikayelerine ilişkin bilgiler veren şarkıcı, zaman zaman sahne önündeki hayranlarının ellerine dokundu, uzatılan kağıt ve eşyaları imzaladı.

Grup, Avrupa turnesi kapsamında gerçekleştirilen konserde, "Get Ready for Love", "There She Goes, My Beautiful World", "From Her to Eternity", "O Children", "Jubilee Street", "Bright Horses", "I Need You" ve "The Mercy Seat"in de arasında bulunduğu şarkıları seslendirdi.

Nick Cave & The Bad Seeds, müzikseverlerle buluştu

- İKSV ev sahipliğinde Parkorman'da sahneye çıkan müzik grubu "Get Ready for Love", "There She Goes, My Beautiful World", "I Need You" ve "The Mercy Seat" gibi şarkıları seslendirildi

Nick Cave & The Bad Seeds konseri

Nick Cave & The Bad Seeds konseri

Nick Cave & The Bad Seeds konseri

Nick Cave & The Bad Seeds konseri

Nick Cave & The Bad Seeds konseri

Nick Cave & The Bad Seeds konseri

Nick Cave & The Bad Seeds konseri

Nick Cave & The Bad Seeds konseri

Nick Cave & The Bad Seeds konseri

Nick Cave & The Bad Seeds konseri

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
konser IKSV parkorman

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
04:38
Sabah
06:12
Öğle
13:12
İkindi
16:59
Akşam
20:02
Yatsı
21:30

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Pazar

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Eczane Avlu 34
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.