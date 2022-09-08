YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde'de 8 gölete 52 bin sazan yavrusu bırakıldı

Niğde'de 8 gölete 52 bin sazan yavrusu bırakıldı

08.09.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de 8 gölete 52 bin sazan yavrusu bırakıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 52 bin sazan yavrusu 8 gölete salındı.

Vali Mustafa Koç, proje kapsamında, Gümüşler beldesindeki baraj gölüne yaklaşık 10 bin sazan yavrusu bıraktı.

Koç, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından Adana'daki tesislerde üretilen 52 bin pullu sazan yavrusunu, balık sayısı ve popülasyonunun artırılması amacıyla 8 gölete bıraktıklarını söyledi.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Koç, "Sularımızın dengesi, doğanın dengesi çok önemli. Bu yavruları bırakırken balıkçılarımıza da şu uyarıyı tekrarlamak istiyorum. Bu popülasyonun sayının artması için bilinçli avcılık yapmalıyız. Devletimizin koyduğu kurallara, bakanlığımızın koyduğu kurallara, yasaklara bu cinslerin ve türlerin muhafazası açısından dikkat etsinler. Emeği geçen günlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanıldı.

Niğde'de 8 gölete 52 bin sazan yavrusu bırakıldı

Niğde'de 8 gölete 52 bin sazan yavrusu bırakıldı

Niğde'de 8 gölete 52 bin sazan yavrusu bırakıldı

Niğde'de 8 gölete 52 bin sazan yavrusu bırakıldı

Niğde'de 8 gölete 52 bin sazan yavrusu bırakıldı

Niğde'de 8 gölete 52 bin sazan yavrusu bırakıldı

Niğde'de 8 gölete 52 bin sazan yavrusu bırakıldı

Niğde'de 8 gölete 52 bin sazan yavrusu bırakıldı

Niğde'de 8 gölete 52 bin sazan yavrusu bırakıldı

Niğde'de 8 gölete 52 bin sazan yavrusu bırakıldı

Niğde'de 8 gölete 52 bin sazan yavrusu bırakıldı

Niğde'de 8 gölete 52 bin sazan yavrusu bırakıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Niğde gol gölet

Niğde Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
04:46
Sabah
06:10
Öğle
12:44
İkindi
16:19
Akşam
19:09
Yatsı
20:27
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.