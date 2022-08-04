Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde, 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında "Yerel Düzey Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bor ilçesi eski Kaynarca köyündeki deprem tatbikatına, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Türk Kızılay, 112 Acil Servis ve Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD gönüllüleri, sivil toplum kuruluşları, polis ve jandarma ekipleri katıldı.

Senaryo gereği, AFAD ekiplerine, "merkez üssü eski Kaynarca köyü olan 5,1 büyüklüğündeki depremde okul, lojman ve evlerde göçük meydana geldiği ve enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu" ihbarı yapıldı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı.

Yaralılar, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bir evde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Türk Kızılay da afetzedelere, çay, çorba, battaniye gibi yardımlarda bulundu.

AFAD Niğde İl Müdürü Selami Kılıçel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatta ekiplerin alana hızlı bir şekilde gelerek kurtarma faaliyetlerini başarılı şekilde yerine getirdiğini söyledi.

Tatbikatın ana yapısının, deprem öncesi eğitimi sayesinde, can kaybının en aza indirilmesi ve deprem sırasında doğru hamleleri yaparak hayatta kalan vatandaşların ekiplerce kurtarılması olduğunu vurgulayan Kılıçel, "Bildiğiniz üzere ülkemiz çok fazla depremin yaşandığı bir bölgede. Bu açıdan tatbikatların sıklıkla yapılması gerektiği için her yıl düzenli olarak bu tatbikatları yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.