YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

04.08.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde, 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında "Yerel Düzey Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bor ilçesi eski Kaynarca köyündeki deprem tatbikatına, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Türk Kızılay, 112 Acil Servis ve Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD gönüllüleri, sivil toplum kuruluşları, polis ve jandarma ekipleri katıldı.

Senaryo gereği, AFAD ekiplerine, "merkez üssü eski Kaynarca köyü olan 5,1 büyüklüğündeki depremde okul, lojman ve evlerde göçük meydana geldiği ve enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu" ihbarı yapıldı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı.

Yaralılar, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bir evde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Türk Kızılay da afetzedelere, çay, çorba, battaniye gibi yardımlarda bulundu.

AFAD Niğde İl Müdürü Selami Kılıçel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatta ekiplerin alana hızlı bir şekilde gelerek kurtarma faaliyetlerini başarılı şekilde yerine getirdiğini söyledi.

Tatbikatın ana yapısının, deprem öncesi eğitimi sayesinde, can kaybının en aza indirilmesi ve deprem sırasında doğru hamleleri yaparak hayatta kalan vatandaşların ekiplerce kurtarılması olduğunu vurgulayan Kılıçel, "Bildiğiniz üzere ülkemiz çok fazla depremin yaşandığı bir bölgede. Bu açıdan tatbikatların sıklıkla yapılması gerektiği için her yıl düzenli olarak bu tatbikatları yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Niğde

Niğde Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
04:04
Sabah
05:40
Öğle
12:52
İkindi
16:41
Akşam
19:55
Yatsı
21:24
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göz kapağının ardında gizlenen çok bacaklı yaratık...

Göz kapağının ardında gizlenen çok bacaklı yaratık...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Cinsel hayata olan etkisi inanılmaz! Kaşık kaşık yemeye başlayacaksınız

Cinsel hayata olan etkisi inanılmaz! Kaşık kaşık yemeye başlayacaksınız

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.