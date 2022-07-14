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Niğde'de protokol üyeleri dostluk maçı yaptı

14.07.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de protokol üyeleri dostluk maçı yaptı

NİĞDE (AA) - Niğde'de protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında futbol maçı yaptı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi sahasında oynanan maçta, kırmızı takıma Vali Mustafa Koç, beyaz takıma AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin kaptanlık yaptı.

15'er dakikalık iki devre halinde oynan karşılaşmayı 4-2'lik skorla kırmızı takım kazandı.

Etkinliğe, 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Maçın ardından, her iki takım kupa kaldırdı.

Niğde'de protokol üyeleri dostluk maçı yaptı

Niğde'de protokol üyeleri dostluk maçı yaptı

Niğde'de protokol üyeleri dostluk maçı yaptı

Niğde'de protokol üyeleri dostluk maçı yaptı

Niğde'de protokol üyeleri dostluk maçı yaptı

Niğde'de protokol üyeleri dostluk maçı yaptı

Niğde'de protokol üyeleri dostluk maçı yaptı

Niğde'de protokol üyeleri dostluk maçı yaptı

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Niğde dostluk mac protokol

Niğde Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:39
Sabah
05:23
Öğle
12:52
İkindi
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Akşam
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