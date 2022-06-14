Tevfik Çalın Caddesi, Didaş Kavşağı ve çevre yolunda da su birikintisi yüzünden bazı araçlar mahsur kaldı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikalarla Ata Sanayi ve Toptancılar Sitesi'nde de bazı iş yerlerini su bastı.

Niğde'de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

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