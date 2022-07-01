Niğde'deki trafik kazasında yaralanan doktor, hastanede hayatını kaybetti

Şeker'in hastanede birçok insana şifa dağıttığını belirten Koç, "Genç kardeşimizi kazanın ilk gününden beri takip ettik. Bütün hocalarımız ellerinden geleni yaptı ama Allah'ın takdiri bu şekildeymiş. Bütün sağlık camiasına, hemşehrilerimize, anne ve babasına, herkese başsağlığı diliyorum, Allah sabrınızı artırsın." ifadelerini kullandı.

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