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Niğde'deki trafik kazasında yaralanan doktor, hastanede hayatını kaybetti

01.07.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'deki trafik kazasında yaralanan doktor, hastanede hayatını kaybetti

NİĞDE (AA) - Niğde'deki trafik kazasında yaralanan doktor, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 gündür tedavi gören Ali Şeker (25), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şeker için görev yaptığı aynı hastanenin Acil Servis girişi önünde tören düzenlendi, tabutuna beyaz önlük koyuldu.

Törende, Şeker'in eşi Nur, annesi Emel ve babası Ramazan Şeker, gözyaşı döktü.

Vali Mustafa Koç, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Sağlık Müdürü Koray Okur, Başhekim Uzman Dr. Yakup Çetinkaya, aileye başsağlığı diledi.

Vali Mustafa Koç, törende yaptığı konuşmada, Şeker'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Şeker'in hastanede birçok insana şifa dağıttığını belirten Koç, "Genç kardeşimizi kazanın ilk gününden beri takip ettik. Bütün hocalarımız ellerinden geleni yaptı ama Allah'ın takdiri bu şekildeymiş. Bütün sağlık camiasına, hemşehrilerimize, anne ve babasına, herkese başsağlığı diliyorum, Allah sabrınızı artırsın." ifadelerini kullandı.

Şeker'in cenazesi, ikindi vakti Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Derbent Mezarlığı'na defnedildi.

Yaklaşık 2 yıllık doktor Ali Şeker'in, geçen yıl aynı hastanede görev yapan sağlık çalışını Nur Şeker ile evlendiği öğrenildi.

Nur Şeker idaresinde 51 ACB 139 plakalı otomobil, 29 Haziran'da Niğde-Kayseri kara yolu Edikli beldesi yakınlarında tarlaya devrilmiş, yaralanan sürücü Şeker ile eşi Ali Şeker hastaneye kaldırılmıştı.

Niğde'deki trafik kazasında yaralanan doktor, hastanede hayatını kaybetti

Niğde'deki trafik kazasında yaralanan doktor, hastanede hayatını kaybetti

Niğde'deki trafik kazasında yaralanan doktor, hastanede hayatını kaybetti

Niğde'deki trafik kazasında yaralanan doktor, hastanede hayatını kaybetti

Niğde'deki trafik kazasında yaralanan doktor, hastanede hayatını kaybetti

Niğde'deki trafik kazasında yaralanan doktor, hastanede hayatını kaybetti

Niğde'deki trafik kazasında yaralanan doktor, hastanede hayatını kaybetti

Niğde'deki trafik kazasında yaralanan doktor, hastanede hayatını kaybetti

Niğde'deki trafik kazasında yaralanan doktor, hastanede hayatını kaybetti

Niğde'deki trafik kazasında yaralanan doktor, hastanede hayatını kaybetti

Niğde'deki trafik kazasında yaralanan doktor, hastanede hayatını kaybetti

Niğde'deki trafik kazasında yaralanan doktor, hastanede hayatını kaybetti

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