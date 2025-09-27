Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler: Bu adama ne oldu?

Süper Lig'in 7. haftasının açılış karşılaşmasında deplamanda Alanyaspor'a konuk olan lider Galatasaray rakibi karşısında 1-0 galip gelse de özellikle son bölümlerde adeta öldü öldü dirildi.
Alanyaspor karşılaşmanın son dakikalarında Sarı-Kırmızılı kaleyi adeta abluka altına alırken Akdeniz ekibinin 2 topunda direk gole izin vermedi.
Salı günü İngiliz devi Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray'da bu oyun taraftarları korkuturken, Nihat Kahveci Galatasaray'ın bu performansı sonrası takımı adeta topa tuttu.
"Son dönemde kazananla başlıyorum. Bugün oyunun kazananı, futbolun bütün doğrularını sahanın içinde yapan, Galatasaray'a karşı girebileceği pozisyonların 5 kat fazlasını giren, cepheden şut çeken, altı pasta gol kaçıran, topu direkten dönen, 90+5'te bile 3 gol atma ihtimali olan Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Tek eksik, bugün top ağlarla buluşmadı. Maçın hakkı normalde 6-1, 7-1."
"Uğurcan Çakır, Muslera misali şampiyonluk modunu açtı. Muslera'yı efsane yapan performansları buydu. Özellikle ikinci yarıda Galatasaray'ın en iyisiydi."
"Galatasaray'a ne oldu? Tempona ne oldu? Önde baskına ne oldu? Sonradan oyuna girenler bir katkı sağlarsınız ama ne oldu? Uğurcan olmasa... Rakip 12 tane pozisyona girdi. Bu futbolu gördükten sonra 'Salı akşamı gelmesin' diyenler olabilir. Allah korusun Liverpool'a karşı böyle oynamayın. Ekitike, Ogundu'nun girdiği pozisyonlara girerse hat-trick yapar."
"Galatasaray'ın bir an önce toparlanması lazım. Fizik, istek, konsantrasyon olarak iyi değil."
"Galatasaray, 90 dakikada korner atamadı." Nihat Kahveci: "Al sana Galatasaray'ın performansını anlatan en iyi istatistik. Nasıl sıfır korner ya? Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden, bu kadar kadro farkı, ekonomik fark varken nasıl korner atamaz? Böylesini izlediniz mi? Frankfurt bile bu kadar gelemedi Galatasaray'ın kalesine."
