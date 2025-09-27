Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler: Bu adama ne oldu?

"SALI GELMESİN"

"Galatasaray'a ne oldu? Tempona ne oldu? Önde baskına ne oldu? Sonradan oyuna girenler bir katkı sağlarsınız ama ne oldu? Uğurcan olmasa... Rakip 12 tane pozisyona girdi. Bu futbolu gördükten sonra 'Salı akşamı gelmesin' diyenler olabilir. Allah korusun Liverpool'a karşı böyle oynamayın. Ekitike, Ogundu'nun girdiği pozisyonlara girerse hat-trick yapar."