Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler: Bu adama ne oldu?

Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürse de ortaya koyduğu oyun özellikle son dakikalarda taraftarlarını endişelendirdi. Ev sahibi ekip, Sarı-Kırmızılı kaleyi abluka altına alırken iki kez direğe takıldı. Kritik Liverpool maçı öncesi alarm veren bu performans sonrası Nihat Kahveci, Galatasaray’ı sert sözlerle eleştirdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'in 7. haftasının açılış karşılaşmasında deplamanda Alanyaspor'a konuk olan lider Galatasaray rakibi karşısında 1-0 galip gelse de özellikle son bölümlerde adeta öldü öldü dirildi.

Alanyaspor karşılaşmanın son dakikalarında Sarı-Kırmızılı kaleyi adeta abluka altına alırken Akdeniz ekibinin 2 topunda direk gole izin vermedi.

TAKIMI TOPA TUTTU

Nihat Kahveci den Galatasaray ın yıldızı için olay sözler: Bu adama ne oldu? 1

Salı günü İngiliz devi Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray'da bu oyun taraftarları korkuturken, Nihat Kahveci Galatasaray'ın bu performansı sonrası takımı adeta topa tuttu.

İŞTE O SÖZLER...
"MAÇIN HAKKI NORMALDE BU" 

Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler: Bu adama ne oldu? G1

"Son dönemde kazananla başlıyorum. Bugün oyunun kazananı, futbolun bütün doğrularını sahanın içinde yapan, Galatasaray'a karşı girebileceği pozisyonların 5 kat fazlasını giren, cepheden şut çeken, altı pasta gol kaçıran, topu direkten dönen, 90+5'te bile 3 gol atma ihtimali olan Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Tek eksik, bugün top ağlarla buluşmadı. Maçın hakkı normalde 6-1, 7-1."

UĞURCAN ÇAKIR 

Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler: Bu adama ne oldu? G2

"Uğurcan Çakır, Muslera misali şampiyonluk modunu açtı. Muslera'yı efsane yapan performansları buydu. Özellikle ikinci yarıda Galatasaray'ın en iyisiydi."

"SALI GELMESİN" 

Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler: Bu adama ne oldu? G3

"Galatasaray'a ne oldu? Tempona ne oldu? Önde baskına ne oldu? Sonradan oyuna girenler bir katkı sağlarsınız ama ne oldu? Uğurcan olmasa... Rakip 12 tane pozisyona girdi. Bu futbolu gördükten sonra 'Salı akşamı gelmesin' diyenler olabilir. Allah korusun Liverpool'a karşı böyle oynamayın. Ekitike, Ogundu'nun girdiği pozisyonlara girerse hat-trick yapar."

"GALATASARAY TOPARLANMALI" 

Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler: Bu adama ne oldu? G4

"Galatasaray'ın bir an önce toparlanması lazım. Fizik, istek, konsantrasyon olarak iyi değil."

"NASIL SIFIR KORNER?" 

Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler: Bu adama ne oldu? G5

"Galatasaray, 90 dakikada korner atamadı." Nihat Kahveci: "Al sana Galatasaray'ın performansını anlatan en iyi istatistik. Nasıl sıfır korner ya? Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden, bu kadar kadro farkı, ekonomik fark varken nasıl korner atamaz? Böylesini izlediniz mi? Frankfurt bile bu kadar gelemedi Galatasaray'ın kalesine."

