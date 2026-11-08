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Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın yıldızına sert eleştiri! "Kredileri artık bitti"

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Rams Park'taki gol düellosunu değerlendiren Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında karşılaşmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın yıldızına sert eleştiri! "Kredileri artık bitti"
Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler karşısında gol düellosuna sahne olan mücadeleden 4-3 galip ayrıldı. Rams Park'ta oynanan karşılaşmada üç puana uzanan sarı-kırmızılılar, bu sonuçla zirvedeki yerini korudu.

Mücadelenin ardından Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın performansına ilişkin dikkat çeken yorumlar yaptı.

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"BUNU YAPMAK KOLAY DEĞİL" 

Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın yıldızına sert eleştiri! "Kredileri artık bitti" G1

“İki takımı da tebrik ediyorum. Galatasaray 4-3 kazandı. Amedspor, 3-0 olduğunda da maçı bırakmadı. Amedspor bugün puan ve puanlar almak için elinden geleni yaptı. Bence fazlasını yaptı. Galatasaray'a bir yarıda 3 gol atmak kolay bir şey değil. Amedspor bunu başardı. Daha fazla gol ya da goller atabilirdi. Hep ön tarafa doğru oynadı. Ligde neden ikinci sırada olduğunu gösteren bir performanstı ama şu anlamda da Galatasaray'ı tebrik etmek lazım: Galatasaraylı oyuncular yorgun, en önemli oyuncularından biri Osimhen sakat. Bugün 46. dakikada resmen koskoca bir devre Leao sakatlanıyor, Leao olmadan da oynuyor.”

"DÜZELMEYEN TEK ŞEY ZEMİN" 

Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın yıldızına sert eleştiri! "Kredileri artık bitti" G2

"Takım inanılmaz bir maç trafiğinden geliyor. Kolay maçlar oynamadı. Lille'i, Fenerbahçe'si, Stuttgart'ı, deplasmanda Konya'sı derken bugün bu zeminde... Her topçunun yere düştüğünde 'Acaba sakatlandılar mı?' diye ödümüzün patladığı bir zeminde... Galatasaray'da her şey düzeliyor... Sezon başında taraftar transfer gelmiyor diye isyan ediyor, sonra transferler geliyor. Sezonun içindeki futbol iyi olmuyor, o düzeliyor. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Galatasaray kırılganlığını bırakıyor, Lille'i yeniyor. İçeride Fenerbahçe'ye dominasyonlu bir oyun oynuyor, oyun da düzeliyor. Geriden oyun kurulumu da düzeliyor. Düzelmeyen tek şey zemin. En kolay o olmalı normalde! En kolayı düzeltemeyen bir Galatasaray yönetimi var. Şu futbolculara bu kadar para verip... 1 milyon için yıldızınızı sakatlıyorsunuz. Yazık! Bunu 2026 yılında kabul edemem! Bir ara dedim ki '1986 falan mı?' sahayı görünce. Daha da kötü halde. Bir de yeni yaptırdın, yazık! Buraya gelen takıma da yazık, kendine yazık. Bak bugün Batrakov, belki de en fazla top kaybı yaptığı ilk yarıyı oynamış olabilir Galatasaray'da. Batrakov 35'ten sonra oyunun içine girdi. O bile zorlandı."

"KURAL BÖYLEYSE NEDEN VERİLMİYOR?" 

Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın yıldızına sert eleştiri! "Kredileri artık bitti" G3

"Bugün bir kural daha öğrendik. Ben o fotoğrafı görmek istiyorum, kaç tane kafası kapalı var." Nebil Evren: "Ben saydım en az 5 tane var." "O zaman 5'i de sarı görmeli. Beğenirsin beğenmezsin, şu an Türkiye'nin 1 numaralı hakemi kuralı bilmiyor mu? Oyuncular bilmiyor mu? Sen şimdi bir tane Şampiyonlar Ligi maçında bunu yaptın, 5 tane sarı yedin. İkisinin sarısı vardı, ikisi kırmızı olur. Oyuncular kuralları bilmiyor ben söyleyeyim. Sezon başında gelip anlatıyorlar, kimse dinlemiyor. Bilse 5 kişi yapar mı? Niye verilmiyor kural öyleyse? Bu enteresan bir pozisyon."

DENİZ GÜL SÖZLERİ

Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın yıldızına sert eleştiri! "Kredileri artık bitti" G4

"Deniz Gül... Güldürmüyor. Şimdiden söyleyeyim, güldürmüyor ve şanslı. Osimhen varken bu kadar süre alma ihtimali olmayacak. Üzerine Leao fırsat alıyor... Bugün o karşı karşıya öyle vurulmaz. Bugün Galatasaray'ın bir forvet oyuncusu Davinson-Jakobs ikilisinden daha fazla faul yapmaz, yapmamalı. Ben Deniz'i seviyorum. Onu uyarıyorum. Buralarını toparlasın, düzeltsin diye. Dakikalar eriyor, krediler bitiyor. Burası Galatasaray. Burada Icardi iki ay kilo aldı, hop gitti 'Aşkın Olayım'. Aşk kalmadı gitti."

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Nihat Kahveci son dakika amedspor galatasaray Deniz Gül
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