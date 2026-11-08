Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın yıldızına sert eleştiri! "Kredileri artık bitti"

"DÜZELMEYEN TEK ŞEY ZEMİN"

"Takım inanılmaz bir maç trafiğinden geliyor. Kolay maçlar oynamadı. Lille'i, Fenerbahçe'si, Stuttgart'ı, deplasmanda Konya'sı derken bugün bu zeminde... Her topçunun yere düştüğünde 'Acaba sakatlandılar mı?' diye ödümüzün patladığı bir zeminde... Galatasaray'da her şey düzeliyor... Sezon başında taraftar transfer gelmiyor diye isyan ediyor, sonra transferler geliyor. Sezonun içindeki futbol iyi olmuyor, o düzeliyor. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Galatasaray kırılganlığını bırakıyor, Lille'i yeniyor. İçeride Fenerbahçe'ye dominasyonlu bir oyun oynuyor, oyun da düzeliyor. Geriden oyun kurulumu da düzeliyor. Düzelmeyen tek şey zemin. En kolay o olmalı normalde! En kolayı düzeltemeyen bir Galatasaray yönetimi var. Şu futbolculara bu kadar para verip... 1 milyon için yıldızınızı sakatlıyorsunuz. Yazık! Bunu 2026 yılında kabul edemem! Bir ara dedim ki '1986 falan mı?' sahayı görünce. Daha da kötü halde. Bir de yeni yaptırdın, yazık! Buraya gelen takıma da yazık, kendine yazık. Bak bugün Batrakov, belki de en fazla top kaybı yaptığı ilk yarıyı oynamış olabilir Galatasaray'da. Batrakov 35'ten sonra oyunun içine girdi. O bile zorlandı."