Nihat Kahveci'den Samsunspor beraberliği sonrası, Fenerbahçe yönetimine çağrı! Taraftara da seslendi: Allah sabır versin

"DOKUNULMAZLIĞI MI VAR?"

"Fenerbahçe'de çok büyük bir futbolcu var, dokunulmaz! Fenomen En-Nesyri! Herkes çıkar o çıkmaz. Çünkü topu tutuyor, veriyor, karşı karşıya çatala bırakıyor, karşı karşıya pası veriyor Asensio'ya. Ne demek istediğimi anlıyorlardır umarım. Biz burada 30 golüne değil, oyunun içinde neler kattığına baktık ama bizi En-Nesyri düşmanı ilan ettiler. Büyük takım forvetiysen gol haricinde de bir şeyler yapacaksın. Devre arasında net bir santrfor lazım."