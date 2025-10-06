SPOR

Nihat Kahveci'den Samsunspor beraberliği sonrası, Fenerbahçe yönetimine çağrı! Taraftara da seslendi: Allah sabır versin

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kalarak zirve yarışında kritik bir fırsatı kaçırdı. Karşılaşma sonrası Nihat Kahveci mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, mücadelenin berabere bitmesi sonrası Sarı-Lacivertliler lider Galatasaray'ın ile olan puan farkını kapatma fırsatını tepmiş oldu.

0-0 tamamlanan karşılaşmanın yankıları sürerken Nihat Kahveci dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER...
"HANGİSİ DAHA KALİTELİ TAKIM?" 

Nihat Kahveci'den Samsunspor beraberliği sonrası, Fenerbahçe yönetimine çağrı! Taraftara da seslendi: Allah sabır versin G1

"Maç, 0-0'lık bir maç değildi. Samsunspor kazanabilirdi. Arkadaşlar size soruyorum: Biri Avrupa Ligi'nde diğeri Konferans Ligi'nde oynuyor. Hangisi daha iyi takım? Kadro derinliği ve bireysel kalitesi Fenerbahçe'nin daha iyi ama..."

"TARAFTARA ÜZÜLÜYORUM" 

Nihat Kahveci'den Samsunspor beraberliği sonrası, Fenerbahçe yönetimine çağrı! Taraftara da seslendi: Allah sabır versin G2

"Allah Fenerbahçe taraftarına sabır versin. Bu kadar kötü Fenerbahçe olur mu ya?"

"İKİ KİŞİ HARİÇ HEPSİNİ YOLLA" 

Nihat Kahveci'den Samsunspor beraberliği sonrası, Fenerbahçe yönetimine çağrı! Taraftara da seslendi: Allah sabır versin G3

"Sahada sadece iki tane oyuncu var: Tarık ve Skriniar. Diğerlerini yolla, hiçbir taraftar üzülmez."

"DOKUNULMAZLIĞI MI VAR?" 

Nihat Kahveci'den Samsunspor beraberliği sonrası, Fenerbahçe yönetimine çağrı! Taraftara da seslendi: Allah sabır versin G4

"Fenerbahçe'de çok büyük bir futbolcu var, dokunulmaz! Fenomen En-Nesyri! Herkes çıkar o çıkmaz. Çünkü topu tutuyor, veriyor, karşı karşıya çatala bırakıyor, karşı karşıya pası veriyor Asensio'ya. Ne demek istediğimi anlıyorlardır umarım. Biz burada 30 golüne değil, oyunun içinde neler kattığına baktık ama bizi En-Nesyri düşmanı ilan ettiler. Büyük takım forvetiysen gol haricinde de bir şeyler yapacaksın. Devre arasında net bir santrfor lazım."

"BİR ŞEY ÜRETMİYORSUN" 

Nihat Kahveci'den Samsunspor beraberliği sonrası, Fenerbahçe yönetimine çağrı! Taraftara da seslendi: Allah sabır versin G5

"Hoca orta sahada topa sahip olmak istiyor, güzel ama bir şey üretmiyorsun. Bu Szymanski, gelen hocalara çikolata alıyor, bayram şekeri alıyor. Artık bi' otursun."

