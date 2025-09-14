Nihat Kahveci Galatasaray'ın Eyüpspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyete rağmen demediğini bırakmadı! Yeni transfer olay sözler: Hiç beğenmedim

"SANE'Yİ HİÇ BEĞENMEDİM"

"Leroy Sane'yi Kayserispor maçı dışında hiç beğenmedim. Beklentilerin altında kaldı. Eyüpspor çok kapandı diyeceğim ama Bayern'e, City'ye karşı da kapanıyorlardı. İlk yarıdaki futbol, kabul edilebilir değil. İlk yarı atletik bir takım değil, teknik bir takımdı ama hiçbir şey üretemedi. Icardi ve Sane, sahada yoktu."