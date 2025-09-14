Nihat Kahveci Galatasaray'ın Eyüpspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyete rağmen demediğini bırakmadı! Yeni transfer olay sözler: Hiç beğenmedim

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılırken ligde 5'te 5 yaptı ve puanını 15'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmanın yankıları sürerken Nihat Kahveci mücadelenin ardından Kontra Spor Youtube kanalında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Ağır bir tempoda oynandı maç. Galatasaray; bugün yüzde 30'uyla oynadı, 2-0 kazandı. Bu oyun; Süper Lig'e yetiyor, 5'te 5 abi ama işin Şampiyonlar Ligi tarafı sıkıntı. Birçok maçı da bu tempoda oynadı. Avrupa'da bu oyunun 4-5 katı iyi oynaman lazım."
"Normalde kredisi olmasa devre arasında ilk çıkacak oyuncuydu. Neden çıkarmadığını da gördük. Bugün sahada yürüyerek, fazla kilosuyla golünü attı. Şaka maka 120-130 dakika oynadı, 3 tane golü var! Bu adam golcü abi. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu fiziksel durumuyla saç baş yoldurabilir. Süper Lig'de ise fark yaratıyor."
"Maçın kilit anı Barış-Sara değişikliği. Barış, oyuna girdikten sonra çok fazla şut çekti ve en etkili oyuncuydu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde Barış Alper Yılmaz'a ihtiyacı var, bugün net bir şekilde gördük."
"Leroy Sane'yi Kayserispor maçı dışında hiç beğenmedim. Beklentilerin altında kaldı. Eyüpspor çok kapandı diyeceğim ama Bayern'e, City'ye karşı da kapanıyorlardı. İlk yarıdaki futbol, kabul edilebilir değil. İlk yarı atletik bir takım değil, teknik bir takımdı ama hiçbir şey üretemedi. Icardi ve Sane, sahada yoktu."
"Uğurcan'ın performansını beğenmedim. Uğurcan'a hep Buffon demişimdir ama ona Buffon bonservisi verileceğini de düşünmemiştim. Bu maçtaki pas hatalarını Şampiyonlar Ligi'nde ağır ödetirler. Singo'yu beğendim. Sallai, sağ bek oynamaya alıştı onu da beğendim."
