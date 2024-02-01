Nur Viral seyircinin 'koca'sına dair anlattıklarıyla çılgına döndü! "Sen şerefsiz adam..."

'Hayatta Her Şey Var' programı zaman zaman katılımcılarıyla gündeme geliyor. Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı programda; aile, evlilikler ve dini konular ele alınıyor.



İTİRAFI HERKESİ ŞAŞIRTTI

İzleyiciler, yayına bağlanarak uzman konuklara yaşadıkları sorunları anlatıyor. Programa bu defa evli ve beş çocuklu bir adamla birliktelik yaşayan kadının anlattıkları damga vurdu.

33 yaşında olan kadın 64 yaşındaki bir adamla 3 yıldır birlitelik yaşadığını itiraf etti.

Ortak arkadaşları tarafından tanıştırıldığını söyleyen seyirci imam nikahı yapıp aynı evde kaldıklarını da söyledi.

Seyicinin 'Ben eşimi seviyorum' demesi üzerine Nur Viral kendini tutamadı ve 'Eşinizi mi? Hanımefendi o başkasının kocası. Sizin kocanız değil ki' diyerek sitem etti.