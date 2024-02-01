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Nur Viral seyircinin 'koca'sına dair anlattıklarıyla çılgına döndü! "Sen şerefsiz adam..."

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.02.2024 09:24 | Son Güncelleme:
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Beyaz TV'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Nur Viral'in sunduğu “Hayatta Her Şey Var” programına gelen bir itiraf herkesi şoke etti. Evli ve beş çocuklu bir adamla birliktelik yaşadığı söyleyen bir seyirci 'Ben eşimi seviyorum' deyince Nur Viral çılgına döndü. Viral'ın canlı yayındaki o anları sosyal medyada gündem oldu.

'Hayatta Her Şey Var' programı zaman zaman katılımcılarıyla gündeme geliyor. Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı programda; aile, evlilikler ve dini konular ele alınıyor.

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İTİRAFI HERKESİ ŞAŞIRTTI

İzleyiciler, yayına bağlanarak uzman konuklara yaşadıkları sorunları anlatıyor. Programa bu defa evli ve beş çocuklu bir adamla birliktelik yaşayan kadının anlattıkları damga vurdu.
33 yaşında olan kadın 64 yaşındaki bir adamla 3 yıldır birlitelik yaşadığını itiraf etti.
Ortak arkadaşları tarafından tanıştırıldığını söyleyen seyirci imam nikahı yapıp aynı evde kaldıklarını da söyledi.
Seyicinin 'Ben eşimi seviyorum' demesi üzerine Nur Viral kendini tutamadı ve 'Eşinizi mi? Hanımefendi o başkasının kocası. Sizin kocanız değil ki' diyerek sitem etti.
Nur Viral'ın bu söylemleri üzerine seyirci duygularına engel olmadığını söyledi ve telefonu kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Hayatta Her Şey Var Nur Viral evlilik ele
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