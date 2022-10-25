Nurgül Yeşilçay Cem Özer'den olan oğlu Nejat'ı paylaştı! Görenler şoke oldu

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden olan Nurgül Yeşilçay, Cem Özer'le olan evliliğinden dünyaya gelen 17 yaşındaki oğlu Osman Nejat Özer'i paylaştı.
Osman Nejat, uzun boyuyla dikkat çekerken, Nurgül Yeşilçay paylaşımına 'Adam büyük abi' notunu düştü.
Nurgül Yeşilçay ile Cem Özer 2004 yılında nikah masasına oturmuşlardı. İkilinin evlilikleri 6 yıl sürdü ve 2012 yılında boşanmışlardı.
ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
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