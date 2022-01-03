MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nusret Gökçe'nin kasap kardeşi Özgür Gökçe'ye şantaj şoku! Şikayetçi oldu

Nusret Gökçe'nin kasap kardeşi Özgür Gökçe'ye şantaj şoku! Şikayetçi oldu

03.01.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü kasap Nusret Gökçe'nin kendisine çok benzeyen erkek kardeşi kasap Özgür Gökçe, eski çalışanı tarafından şantaja maruz kaldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Özgür Gökçe, kendisinden 10 bin dolar isteyen eski çalışanına papuç bırakmadı.

Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen erkek kardeşi kasap Özgür Gökçe, geçtiğimiz günlerde eski çalışanının kendisine şantajda bulunduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.

P5ivB3Tc_400x400

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Gökçe'nin iddiasına göre, Bahadır G. isimli kişi bunların işletmeciliğini yapan ünlü restoranda güvenlik olarak çalışıyordu. Bir süre sonra işten çıkarılan G., İş Mahkemesinde başvurarak işe iade davası açtı.

nusret-le-birlikte-calisan-kardesi-ozgur-gokce-13302762_4188_m

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yine iddiaya göre taraflar arasında husumet devam ederken genç adam, bir arkadaşı aracılığıyla Özgür Gökçe'den 10 bin dolar para istedi. Parayı vermeyi kabul etmeyen Gökçe, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

nusret-le-birlikte-calisan-kardesi-ozgur-gokce-13302762_8945_m

Ünlüler ve kardeşleri

MERVE DİZDAR VE ABLASI GÖZDE

MERVE DİZDAR VE ABLASI GÖZDE

Engin Akyürek ve kardeşi Eren Akyürek

Engin Akyürek ve kardeşi Eren Akyürek
Şarkıcı İrem Derici, kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.
İrem Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düştü.
İşte İrem Derici'nin kardeşi Cemre
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Göksü'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

Göksü'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

16 yıl sonra müziğe geri döndü! Yılbaşı ekranında hüsrana uğradı

16 yıl sonra müziğe geri döndü! Yılbaşı ekranında hüsrana uğradı

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

RTÜK harekete geçti! Sıra dışı kostümleri tartışma yarattı

RTÜK harekete geçti! Sıra dışı kostümleri tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

Olay taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra..."

Olay taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra..."

Gönül Dağı'nın Zeynep'i pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Zeynep'i pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.