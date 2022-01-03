Nusret Gökçe'nin kasap kardeşi Özgür Gökçe'ye şantaj şoku! Şikayetçi oldu

Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen erkek kardeşi kasap Özgür Gökçe, geçtiğimiz günlerde eski çalışanının kendisine şantajda bulunduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Gökçe'nin iddiasına göre, Bahadır G. isimli kişi bunların işletmeciliğini yapan ünlü restoranda güvenlik olarak çalışıyordu. Bir süre sonra işten çıkarılan G., İş Mahkemesinde başvurarak işe iade davası açtı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yine iddiaya göre taraflar arasında husumet devam ederken genç adam, bir arkadaşı aracılığıyla Özgür Gökçe'den 10 bin dolar para istedi. Parayı vermeyi kabul etmeyen Gökçe, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.