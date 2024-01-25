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O da Dilber akımına uydu... Gülşen'in performansı sosyal medyanın diline düştü! 'Kraliçe keşke söylemeseydin'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.01.2024 10:42 | Son Güncelleme:
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Bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin performansı büyük ses getirdi. Elbisesiyle, dansıyla adeta bir furya haline gelen Dilber akımına Gülşen'de uydu. Dün akşam sahne alan ünlü şarkıcı 'Gemileri Yakarım’ şarkısını seslendirdi. Gülşen'in performansına adeta yorum yağdı.

Kanal D ekranlarında bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisi, fragmanlarıyla büyük ses getirdi.

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O DA DİLBER AKIMINA UYDU

Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyon dansı sosyal medyada gündem oldu. Dizi daha yayınlanmadan Dilber akımı başladı ve elbisesi dahi satışa çıkarıldı.
Ankara'da pavyon dansı kursu, Dilber elbisesi derken akıma ünlü isimlerde dahil olmaya başladı.
Sahne tarzı, açıklamaları ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gülşen'de Dilber akımına uydu.
Dün akşam ünlü bir mekanda sahne alan Gülşen Sincanlı Erkal'ın "Gemileri Yakarım" şarkısını seslendirdi.
Gülşen'in performansı hiç beğenilmedi ve sosyal medyanın diline düştü.
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Hazar Ergüçlü Gülşen İnci Taneleri ele karakteri
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