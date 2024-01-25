O da Dilber akımına uydu... Gülşen'in performansı sosyal medyanın diline düştü! 'Kraliçe keşke söylemeseydin'

Kanal D ekranlarında bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisi, fragmanlarıyla büyük ses getirdi.

Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyon dansı sosyal medyada gündem oldu. Dizi daha yayınlanmadan Dilber akımı başladı ve elbisesi dahi satışa çıkarıldı.