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"O fenomen inceleniyor" diyerek açıkladı: "Yanında yasa dışı bahis baronunun..."

14.11.2023 09:49 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat'ın tutuklanması sonrası pek çok fenomenin de incelemeye alındığı sık sık gündeme geliyor. Son olarak gazeteci Emrullah Erdinç Youtube üzerinden yaptığı yayınında bir fenomenin daha incelendiğini söyleyerek isim vermeden o fenomene dair detayları anlattı.

Kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen fenomenler inceleme altında. Dilan Polat ve ailesinden sonra, Öz ailesi, Candan kardeşler gibi öne çıkan isimlere dair iddialar bulunurken Emrullah Erdinç yeni açıklamalarıyla dikkat çekti.


Günün Magazin olayları

ÖZEL JETLE AVRUPA'YA NASIL UÇUYOR?

Gazeteci yaptığı araştırmalar sonrasında Polat ailesinden sonra bazı fenomenlerin inceleme altında olduğunu ifade ederek "Diğer fenomenlere yönelik bir soruşturma var mıdır diye diğer soruluyor, fenomenlerle ilgili de bir inceleme yapılıyor yani şu an medyada sosyal medyada gördüğünüz bütün o fenomenlerle ilgili çalışmalar yapılıyor sadece gördükleriniz değil görmediğiniz bazı fenomenler de var" dedi.
"Özel jetle Los angeles'a gidiyor nasıl gidiyorsun? Yani baktığın zaman sadece küçümsemek anlamında söylemiyorum tırnak yani manikür pedikür yapan bir iş yeri bulunuyor ve bu çerçevede de nasıl olur da özel jetle Los angeles'a ya da farklı Avrupa'nın noktalarına bu şekilde seyahat edebiliyor?
"Her fenomen niçin birdenbire güzellik merkezi açıyor ve yanlarında niçin karanlık böyle insanları barındırıyor bunun da bir sorgulanması gerekiyor. Özellikle bunu söylemem gerek, neden son dönemde yine incelemeye takılan biri. Kendisini sosyal medya fenomeni olarak tabir eden birinden bahsedeceğim" diyen Emrullah Erdinç isim veremeyeceğini söyleyerek dosyaya dair detayları şu sözlerle anlattı:
Burası problemli dememin nedeni de şu; çünkü o hanımefendinin yanında biz şunu görüyoruz yasa dışı bahis baronunun akrabalarıyla bir fiil görüntü veriyor. Bu paranın bu lüks harcamanın kaynağının kendilerinden değil de dediğimiz gibi bu yasa dışı suçtan elde edilen gelirden kaynaklandığı düşünülüyor."
Bu açıklamalar sonrası sosyal medyada o fenomenin Candan kardeşler olabileceği iddia edildi.
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