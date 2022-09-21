O Kız dizisi 21 Eylül 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar; Erkan Petekkaya, Cengiz Orhonlu, Dilin Döğer gibi oyuncuların yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisine ilişkin detayları merak ediyor. Peki, O Kız dizisi konusu nedir? O kız dizi konusu uyarlama mı?