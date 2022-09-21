O Kız dizisi 21 Eylül 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar; Erkan Petekkaya, Cengiz Orhonlu, Dilin Döğer gibi oyuncuların yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisine ilişkin detayları merak ediyor. Peki, O Kız dizisi konusu nedir? O kız dizi konusu uyarlama mı?
O KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
O KIZ dizisinin konusu: 45 yaşındaki Kadir (Erkan Petekkaya) hayatı 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algılamaktadır. Kadir'in içindeki bu saf sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalamaktadır.
O KIZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
O Kız dizisi 21 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.
O KIZ DİZİ OYUNCULARI KİMLER?
Erkan Petekkaya(Kadir)
Sezin Akbaşoğulları (Sitare)
Cengiz Orhonlu(Ozan)
Dilin Döğer (Zeynep)
Macit Koper (İsmail)
Asiye Dinçsoy (Türkan)
Orhan Kılıç (Fevzi)
Ayten Uncuoğlu (Fatma)
Münire Apaydın (Nimet)
Ilgın Çakır (Mine)
Melih Selçuk (Salih)
Ece Efe(İpek)
Göktuğ Yıldırım (Mustafa)
Cem Kurtoğlu (Arkın)
Deniz Bakacak (Seda)
Mustafa Konak (Yusuf)
Nehir Gökdemir (Esma)
Zeynep Sönmez (Seher)
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