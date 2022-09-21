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O Kız dizisi ne zaman başlıyor? O Kız dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

21.09.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Kız dizisi Kanal D izleyicisi ile buluşuyor. Erkan Petekkaya, Cengiz Orhonlu, Dilin Döğer gibi oyuncuların yer aldığı dizi adından söz ettireceğe benziyor. Özhan Günhan'ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosu ise Sırma Yanık tarafından kaleme alındı. Peki, O Kız dizisi ne zaman başlıyor? O Kız dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

O Kız dizisi 21 Eylül 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar; Erkan Petekkaya, Cengiz Orhonlu, Dilin Döğer gibi oyuncuların yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisine ilişkin detayları merak ediyor. Peki, O Kız dizisi ne zaman başlıyor? İşte O Kız dizisinin konusu ve oyuncuları...

O KIZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Kız dizisi 21 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

O KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

O KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
45 yaşındaki Kadir (Erkan Petekkaya) hayatı 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algılamaktadır. Kadir'in içindeki bu saf sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalamaktadır.

O KIZ DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

O KIZ DİZİ OYUNCULARI KİMLER?
Erkan Petekkaya(Kadir)
Sezin Akbaşoğulları (Sitare)
Cengiz Orhonlu(Ozan)
Dilin Döğer (Zeynep)
Macit Koper (İsmail)
Asiye Dinçsoy (Türkan)
Orhan Kılıç (Fevzi)
Ayten Uncuoğlu (Fatma)
Münire Apaydın (Nimet)
Ilgın Çakır (Mine)
Melih Selçuk (Salih)
Ece Efe(İpek)
Göktuğ Yıldırım (Mustafa)
Cem Kurtoğlu (Arkın)
Deniz Bakacak (Seda)
Mustafa Konak (Yusuf)
Nehir Gökdemir (Esma)
Zeynep Sönmez (Seher)
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Erkan Petekkaya
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