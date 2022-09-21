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  4. O Kız dizisi oyuncuları kimlerdir? Kanal D O Kız dizisi oyuncuları!

O Kız dizisi oyuncuları kimlerdir? Kanal D O Kız dizisi oyuncuları!

21.09.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Kız dizisi oyuncuları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizi iddialı konusuyla adından söz ettireceğe benziyor. Özhan Günhan'ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosu Sırma Yanık tarafından kaleme alındı. Peki, O Kız dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte 21 Eylül 2022 Çarşamba günü Kanal D'de izleyici ile buluşacak olan O Kız dizisinin oyuncuları...

O Kız dizisi oyuncu kadrosu arama motorlarında sorgulanıyor. Kanal D'nin yeni dizisine ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, O Kız dizisi oyuncuları kimlerdir? İşt O Kız dizisinin konusu ve oyuncuları...

O KIZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

O Kız dizisi oyuncu kadrosu:

Erkan Petekkaya(Kadir)
Sezin Akbaşoğulları (Sitare)
Cengiz Orhonlu(Ozan)
Dilin Döğer (Zeynep)
Macit Koper (İsmail)
Asiye Dinçsoy (Türkan)
Orhan Kılıç (Fevzi)
Ayten Uncuoğlu (Fatma)
Münire Apaydın (Nimet)
Ilgın Çakır (Mine)
Melih Selçuk (Salih)
Ece Efe(İpek)
Göktuğ Yıldırım (Mustafa)
Cem Kurtoğlu (Arkın)
Deniz Bakacak (Seda)
Mustafa Konak (Yusuf)
Nehir Gökdemir (Esma)
Zeynep Sönmez (Seher)

O KIZ DİZİSİ NE ZAMAN?

O KIZ DİZİSİ NE ZAMAN?
O Kız dizisi 21 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

O KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

O KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
45 yaşındaki Kadir (Erkan Petekkaya) hayatı 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algılamaktadır. Kadir'in içindeki bu saf sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalamaktadır.
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