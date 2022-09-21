O Kız Kadir'in hastalığı ne? O Kız dizisinde Erkan Petekkaya'nın oynadığı Kadir'e ne oldu, neden çocuk gibi?

O Kız dizisinin Kadir'i çocuk gibi. Bu sebeple Kanal D'nin yeni dizisinin tanıtımını izleyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, O Kız dizisindeki Kadir'in hastalığı ne? Erkan Petekkaya'nın oynadığı Kadir'e ne oldu?

O KIZ DİSİNDEKİ KADİR'İN HASTALIĞI NE?

O Kız dizisinde Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Kadir karakterinin hayat hikayesi biraz acıklı. göbek kordonu, doğduğu gün Kadir'in hayatına imzasına atmıştır.

O KIZ DİZİSİNDE ERKAN PETEKKAYA'NIN OYNADIĞI KADİR'E NE OLDU? Kadir, bu olay sebebiyle 48 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında gibi büyüyememiştir. Evladı Zeynep ise onun tek arkadaşıdır.

O KIZ DİZİSİ NE ZAMAN? O Kız dizisi 21 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak. 45 yaşındaki Kadir (Erkan Petekkaya) hayatı 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algılamaktadır. Kadir'in içindeki bu saf sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalamaktadır.

O KIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR? O Kız dizisi oyuncu kadrosu:



Erkan Petekkaya(Kadir)

Sezin Akbaşoğulları (Sitare)

Cengiz Orhonlu(Ozan)

Dilin Döğer (Zeynep)

Macit Koper (İsmail)

Asiye Dinçsoy (Türkan)

Orhan Kılıç (Fevzi)

Ayten Uncuoğlu (Fatma)

Münire Apaydın (Nimet)

Ilgın Çakır (Mine)

Melih Selçuk (Salih)

Ece Efe(İpek)

Göktuğ Yıldırım (Mustafa)

Cem Kurtoğlu (Arkın)

Deniz Bakacak (Seda)

Mustafa Konak (Yusuf)

Nehir Gökdemir (Esma)

Zeynep Sönmez (Seher)