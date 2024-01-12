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  4. O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Doğru son haliyle gündem oldu! 40 kilo birden verdi! Görenler çok şaşırdı

O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Doğru son haliyle gündem oldu! 40 kilo birden verdi! Görenler çok şaşırdı

12.01.2024 12:11 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen programlarından biri olan O Ses Türkiye'nin 2014 şampiyonu Hasan Doğru son haliyle gündem oldu. 40 kilo birden verdiği görülen Hasan Doğru'yu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Acun Ilıcalı'nın Pavarotti Hasan olarak seslendiği Hasan Doğru'nun yeni haline yorum yağdı.

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren O Ses Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran, Acun Ilıcalı'nın 'Pavarotti Hasan' olarak seslendiği Hasan Doğru, güçlü sesi ve samimi halleriyle gönüllere taht kurmuştu.

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2014 yılının şampiyonu olan Hasan Doğru'nun hayatı yarışmanın ardından tamamen değişti.
Hasan Doğru diyete girdi ve yıllardır veremediği kiloları eritip yepyeni biri oldu. Tam 40 kilo birden veren Hasan Doğru'nun son halini görenler şoke oldu.
Ünlü ismin yeni halini görenler; 'Sana ne olmuş?', 'Bu nasıl değişim', 'Resmen erimişsin' gibi yorumlar yaptılar.
Hasan Doğru, 4 Nisan 1987 yılında Zonguldak Kozlu’da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ordulu olduğu bilinmektedir. Liseden sonra Tiyatro Arın adlı grupta rol alıp, tiyatro sınavlarına çalışmaya başladı.
Konservatuvar Tiyatro sınavlarına iki defa girdi ancak başarısız oldu. Daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı opera bölümünün açıldığını duyunca ilk denemesinde kazandı ve opera bölümünün ilk öğrencilerinden ve ilk mezunlarından olmayı başardı.
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O Ses Türkiye Hasan Doğru Acun Ilıcalı ele
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