O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Doğru son haliyle gündem oldu! 40 kilo birden verdi! Görenler çok şaşırdı

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren O Ses Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran, Acun Ilıcalı'nın 'Pavarotti Hasan' olarak seslendiği Hasan Doğru, güçlü sesi ve samimi halleriyle gönüllere taht kurmuştu.



2014 yılının şampiyonu olan Hasan Doğru'nun hayatı yarışmanın ardından tamamen değişti.

Hasan Doğru diyete girdi ve yıllardır veremediği kiloları eritip yepyeni biri oldu. Tam 40 kilo birden veren Hasan Doğru'nun son halini görenler şoke oldu.

Ünlü ismin yeni halini görenler; 'Sana ne olmuş?', 'Bu nasıl değişim', 'Resmen erimişsin' gibi yorumlar yaptılar.

Hasan Doğru, 4 Nisan 1987 yılında Zonguldak Kozlu’da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ordulu olduğu bilinmektedir. Liseden sonra Tiyatro Arın adlı grupta rol alıp, tiyatro sınavlarına çalışmaya başladı.