Ogeday Turabi'nin müstehcen fotoğraflarını hatırlatınca ortam gerilmişti! Konseyde Acun Ilıcalı uyardı... "Gönül yarasını kazımış oldum"

Survivor'da Turabi ve Ogeday'ın tartışması günlerdir gündemde. Yarışma sırasında gerilen ikiliden Ogeday "Bir odada fotoğraflar koyup, talihsiz bir kaza sonucu tövbe edip SMS'siz bir sene olduğu için tekrardan Survivor'a geldiği için..." ifadelerini kullanınca ortam gerilmişti.
Turabi'nin sinirlenerek Ogeday'a sert ifadeler kullanması yarışmada da devam etti. Turabi kavga sırasında Ogeday'a 'soytarı' dedi.
Turabi fotoğraflarının hatırlatılmasına sinirlendi ve "Seni ne ilgilendirir benim fotoğraflarım" diyerek çıldırdı ve ağzını bozdu.
Turabi'nin sözleri konseyde de gündeme geldi. Acun Ilıcalı konseyde "Oyun alanında her zaman söylüyorum ani parlamalar olabilir. Burada üzerinde duracağımız tek bir konu var, o da kötü söz... Kötü söz konusunda Turabi'yi uyarmam gerekiyor" diyerek sözü Turabi'ye bıraktı.
Turabi özür dilemek için sözü aldı ancak uzunca bir konuşma yaparak sosyal medyada gündem oldu. Turbo Turabi "Öncelikle abi bu dünyada olabilecek her bir olay için misal aleminde sayısız ihtimal vardır. Sen ağzından çıkacak sözlerle bu misaller hepsini uyandırırsın güzel sözler söyle ki güzel ihtimaller uyansın, insanın kaderine olan etkisi de burada ortaya çıkar. İki oyun kazandın diye şımarıp bir kişiye biat edeceğini söylersen karşılığında bir laf eder alırsın ve buna bir laf edemezsin çünkü bu ihtimali sen uyandırırsın" dedi.
Turabi uzun süre konuşarak devamında ise "Başını vurmuş bir adam acı çekerek oyun tamamlarken burnuna kadar girip tehdit eder gibi parmağını uzatıp ders dersen o kişi de sana geçmişindeki Survivor'ı hatırlatırsa sinirlenmeyeceksin çünkü bu ihtimali de sen uyandırıyorsun. Laf daşına girip lafın altında kalıp Survivor dışına çıkıp özel hayata girersen o kişi de kötü söz söyleyince laf etmeyeceksin" ifadelerini kullandı.
Turbo Turabi daha sonra "Kötü sözü duymayı hak etmeyen kardeşlerim var hepsinden ve bu arkadaşlarımdan özür diliyorum" dedi.