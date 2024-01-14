Ogeday Turabi'nin müstehcen fotoğraflarını hatırlatınca ortam gerilmişti! Konseyde Acun Ilıcalı uyardı... "Gönül yarasını kazımış oldum"

Turabi özür dilemek için sözü aldı ancak uzunca bir konuşma yaparak sosyal medyada gündem oldu. Turbo Turabi "Öncelikle abi bu dünyada olabilecek her bir olay için misal aleminde sayısız ihtimal vardır. Sen ağzından çıkacak sözlerle bu misaller hepsini uyandırırsın güzel sözler söyle ki güzel ihtimaller uyansın, insanın kaderine olan etkisi de burada ortaya çıkar. İki oyun kazandın diye şımarıp bir kişiye biat edeceğini söylersen karşılığında bir laf eder alırsın ve buna bir laf edemezsin çünkü bu ihtimali sen uyandırırsın" dedi.