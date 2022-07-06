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Öğrenciler atık malzemeleri hayvanlar için yuvaya dönüştürdü

06.07.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler atık malzemeleri hayvanlar için yuvaya dönüştürdü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayvanlar için atık malzemelerden barınak ve yemlik yaptı.

Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi tarafından hazırlanan "Sokak Hayvanları İçin Atma Dönüştür Projesi" kapsamında 20 öğrenci, ailelerinin desteğiyle evleri ve ilçedeki geri dönüşüm kutularında bulunan plastik, kağıt, araba lastikleri, pet şişe, çaydanlık ve konserve kutusu gibi malzemeleri topladı.

Öğrenciler, daha sonra atık malzemeleri rengarenk süsleyerek yemlik, suluk, kulübe, kuş evi, mama ve su kapları yaptı. Öğrenciler, yaptıkları kapları ilçenin farklı noktalarına yerleştirdi.

Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi Sorumlusu Eyüp Atıcıoğlu, AA muhabirine, yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir dünya için topluma, çevresine, doğaya, hayvanlara karşı daha duyarlı bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilere geri dönüştürülebilen malzemelerin çöp olmadığı bilincini kazandırmayı amaçladıklarını vurgulayan Atıcıoğlu, "Etkinliğimizin, öğrencilerin doğadaki canlılarla empati kurabilme yeteneklerini de geliştirdiğini düşünüyoruz. Öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal, psikomotor becerilerini geliştirmek amacıyla hareket ediyoruz." dedi.

Projeye katılan öğrencilerden Ece Tanem Şendoğan ise çok sevdiği kuşlar için barınacakları bir yer yapmak istediğini anlatarak, "Burada hem doğaya katkı sağlamak hem de hayvanlara yardım etmek istedim. Plastiğin dönüştürülmesinin doğada 500 yıl sürdüğünü bildiğim için projemde plastik atıkları kullanmaya çalıştım." diye konuştu.

Öğrenciler atık malzemeleri hayvanlar için yuvaya dönüştürdü

Öğrenciler atık malzemeleri hayvanlar için yuvaya dönüştürdü

Öğrenciler atık malzemeleri hayvanlar için yuvaya dönüştürdü

Öğrenciler atık malzemeleri hayvanlar için yuvaya dönüştürdü

Öğrenciler atık malzemeleri hayvanlar için yuvaya dönüştürdü

Öğrenciler atık malzemeleri hayvanlar için yuvaya dönüştürdü

Öğrenciler atık malzemeleri hayvanlar için yuvaya dönüştürdü

Öğrenciler atık malzemeleri hayvanlar için yuvaya dönüştürdü

Öğrenciler atık malzemeleri hayvanlar için yuvaya dönüştürdü

Öğrenciler atık malzemeleri hayvanlar için yuvaya dönüştürdü

Öğrenciler atık malzemeleri hayvanlar için yuvaya dönüştürdü

Öğrenciler atık malzemeleri hayvanlar için yuvaya dönüştürdü

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