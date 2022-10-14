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Öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğreniyor

14.10.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğreniyor

AFAD Deprem Simülasyon Tırı, "Kastamonu Bilim Şenliği"ne katılan öğrencilere o anı yaşatarak deprem bilincini aşılıyor.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında "Kastamonu Bilim Şenliği"ndeki yerini alan deprem similasyon tırı, 3 gün öğrencilere deprem eğitimi verecek.

Küçük bir sınıf haline getirilen tır dorsesinde, bir AFAD görevlisi tarafından öğrencilere deprem anında neler yapılacağı konusunda bilgiler veriliyor. Ardından farklı tarihlerde meydana gelen Ege, Elazığ, Erzincan, Marmara ve Van depremlerinin simülasyonları yapılıyor. Belirlenen depremlerden birinin büyüklüğü ve meydana geliş süresine göre, sınıf sallanmaya başlarken, öğrenciler, deprem anında neler yapmaları gerektiğini öğrenerek kendilerini korumaya alıyor.

Deprem tırı, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Tırda deprem anını yaşayan öğrencilerden Yüsra Ace Vahit, AA muhabirine, bilim şenliği alanını gezerken deprem tırına bindiğini ifade ederek, "Burası gerçekten çok etkileyici bir yer. Simülasyon tırı beni çok etkiledi. Çok gerçek gibiydi. Çok iyi bir şey, iyi ki gelmiş." dedi.

Burak Kesercioğlu ise deprem anında neler yapılacağını öğrendiğini dile getirerek, "Tıra bindiğimizde deprem olur gibi sallanmaya başladı. Çok korkmadım ama çok şey öğrendim." diye konuştu.

Alpan Sökmen de simülasyondan deprem eğitimi aldıklarını kaydederek, tır sayesinde deprem anında neler yapılacağını öğrendiklerini belirtti.

Öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğreniyor

Öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğreniyor

Öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğreniyor

Öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğreniyor

Öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğreniyor

Öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğreniyor

Öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğreniyor

Öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğreniyor

Öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğreniyor

Öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğreniyor

Öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğreniyor

Öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğreniyor

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