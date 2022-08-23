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Oğuzhan Koç’un eski aşkı Zeynep Koçak’tan itiraf gibi açıklama! Yağmur Tanrısevsin’le aldattı mı?

23.08.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Koçak, o dönem gönlünü Oğuzhan Koç'a kaptırdı ve rol arkadaşıyla aşk yaşamaya başladı. Ancak ikilinin ilişkisi hüsranla sonuçlandı. Oğuz Koç'un, 'Bana Baba Dedi' dizisindeki rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşadığı ortaya çıkmasıyla büyük aşk sona erdi. İhanet olayı yıllar sonra Zeynep Koçak'ın paylaşımıyla tekrar gün yüzüne çıktı.

Zeynep Koçak, yayın hayatına 2008 yılında başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

TAKİPÇİSİ O SORUYU SORUNCA DAYANAMADI

Performansıyla dikkat çeken Zeynep Koçak, o dönem gönlünü rol arkadaşı Oğuzhan Koç'a kaptırdı.

Yeni bir aşka yelken açan ikili, ilişkileriyle sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ancak ikilinin ilişkisi hüsranla sonuçlandı.

SEVGİLİSİNİN İHANETİYLE SARSILDI

SEVGİLİSİNİN İHANETİYLE SARSILDI
Kadrosunda Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Büşra Pekin, Şahin Irmak gibi isimlerin yer aldığı programın sevilen çiftinden Koçak, sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı.
İş gezisinden döndükten sonra sevgilisi Oğuzhan Koç'un şüpheli tavırlarından rahatsız olan Koçak, ihanete uğradığını öğrendi.
Oğuz Koç'un, 'Bana Baba Dedi' dizisindeki rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşadığı ortaya çıkmasıyla büyük aşk sona erdi.
Magazin gündemine uzun süre yer edinen ihanet olayı yıllar sonra Zeynep Koçak'ın paylaşımıyla tekrar gün yüzüne çıktı.
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Oğuzhan Koç Yağmur Tanrısevsin Zeynep Koçak
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