Oğuzhan Koç’un eski aşkı Zeynep Koçak’tan itiraf gibi açıklama! Yağmur Tanrısevsin’le aldattı mı?

Zeynep Koçak, yayın hayatına 2008 yılında başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Performansıyla dikkat çeken Zeynep Koçak, o dönem gönlünü rol arkadaşı Oğuzhan Koç'a kaptırdı.



Yeni bir aşka yelken açan ikili, ilişkileriyle sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ancak ikilinin ilişkisi hüsranla sonuçlandı.