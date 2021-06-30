Oğuzhan Uğur sevgilisi Müjde Uzman'ı 'PİNÇ' adlı programına konuk etti!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapaak aşklarını ilan eden oyuncu Müjde Uzman ile Youtuber Oğuzhan Uğur tatilin tadını çıkarıyor. Deniz kenarında aşka gelen ünlü youtuber, sevgilisi Uzman'ı öpücüklere boğdu. Öte yandan Uğur, oyuncu sevgilisini hayranlarının yoğun istediği üzerine programının sezon finaline konuk etti.