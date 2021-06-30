Oğuzhan Uğur sevgilisi Müjde Uzman'ı 'PİNÇ' adlı programına konuk etti!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapaak aşklarını ilan eden oyuncu Müjde Uzman ile Youtuber Oğuzhan Uğur tatilin tadını çıkarıyor. Deniz kenarında aşka gelen ünlü youtuber, sevgilisi Uzman'ı öpücüklere boğdu. Öte yandan Uğur, oyuncu sevgilisini hayranlarının yoğun istediği üzerine programının sezon finaline konuk etti.
Çiçeği burnunda çiften aşk pozları!
Youtuber Oğuzhan Uğur geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yayınladığı kare ile oyunca Müjde Uzman ile aşkını ilan etti.
Güneşin doğuşu farklı notuyla yayınladığı fotoğrafın ardından çiçeği burnunda çiftten yeniz poz geldi. Aşka gelen Uğur, sevgilisini öpücüklere boğdu.
Öte yandan Youtube platformunda "PİNÇ" adlı program yapan Uğur, dün sezon finali bölümüne sevgilisi Müjde Uzman'ı konuk etti.
Sezon finalini Dorock XL'ta bir konser havasında çeken Uğur, gecenin sonuna doğru sevgilisi Uzman'ı hayranlarından yoğun istek geldiğini söylemeden edemedi.
Aynı zamanda program boyunca çiftin birbirlerine bakışları ise gözlerden kaçmadı.
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