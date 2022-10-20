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  4. Okan Buruk 7-0 sonrası isyan etti! "Herkesin bir fikri var"

Okan Buruk 7-0 sonrası isyan etti! "Herkesin bir fikri var"

20.10.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Üçüncü tur karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kastamonuspor'u ağırlarken, mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 7-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ardından konuşan Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur maçında Kastamonuspor'u 7-0 gibi net bir skorla mağlup eden Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN O SÖZLERİ...

"HAFTADA TEK MAÇ ZOR OLUYORDU"

"HAFTADA TEK MAÇ ZOR OLUYORDU"
Haftada tek maç, böylesine geniş bir kadro için zor oluyordu. Kupada da gördük, daha az süre alan oyuncular isteklerini sahaya koydular ve rakibi önemsediler, ellerinden gelenin en fazlasını yapmaya çalıştılar. İstediğimiz oyun anlayışını ortaya koymaları göstermeleri önemliydi. Ligde bunu zaman zaman kaybediyoruz.

"HAFTA SONU İÇİN DE BİR GÜVEN OLDU"

"HAFTA SONU İÇİN DE BİR GÜVEN OLDU"
Gol atma sorunu, sezon başından beri en büyük sıkıntımızdı. Çok fazla pozisyona giren bir takımız. Gol beklentisi, rakip ceza sahasında topla buluşma anlamında iyiyiz ama bitiremiyorduk. Türkiye Kupası maçı, kimle oynarsanız oynayın, sonuçlandırmak önemli. Çok mutluyum. Hafta sonu için de bir güven oldu.

"TARAFTARIMIZ HEP BİZİMLE"

"TARAFTARIMIZ HEP BİZİMLE"
Seyircimiz bizimle beraberdi. Oyuncularımızın Galatasaray ruhunu ortaya koyması için önemliydi. Hep bizimleler, hep destekliyorlar. Onlara layık oyunu ortaya koymak gerekiyor. Son lig maçında ortaya koyamamıştık. Hedefimiz, hafta sonu bu oyunu ortaya koyabilmek.

"BAZEN ÇİFT FORVETE DÖNEBİLİRİZ"

"BAZEN ÇİFT FORVETE DÖNEBİLİRİZ"
Bir Giresun maçı ikinci 45 dakika Haris ve Gomis ile çift forvet oynamıştık. İstediğimiz gibi gitmemişti. 3 forvetimiz oyunda yüzde 100 eşleşmiyorlar belki ama üçü de iyi olunca kullanabileceğimiz sistemlerden biri bu. Oyun içerisinde bazen çift forvete dönebiliriz, düşünebiliriz.

"ÇOK OYUNCU VAR, ZORLANIYORUZ"

"ÇOK OYUNCU VAR, ZORLANIYORUZ"
Elimizde çok oyuncu var, zorlanıyoruz. Geniş bir kadro var. Avrupa kupası olmadığı için, geçen seneki 13'üncülük hiç beklenmeyen bir şey. 13'üncülük, Türkiye Kupası'nda bu turu verdi, bu maçı oynamak da önemliydi. Bundan sonraki haftada oynatmada, girende, çıkanda zorlanacağız.
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