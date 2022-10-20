Okan Buruk 7-0 sonrası isyan etti! "Herkesin bir fikri var"

Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur maçında Kastamonuspor'u 7-0 gibi net bir skorla mağlup eden Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İŞTE OKAN BURUK'UN O SÖZLERİ...

"HAFTADA TEK MAÇ ZOR OLUYORDU" Haftada tek maç, böylesine geniş bir kadro için zor oluyordu. Kupada da gördük, daha az süre alan oyuncular isteklerini sahaya koydular ve rakibi önemsediler, ellerinden gelenin en fazlasını yapmaya çalıştılar. İstediğimiz oyun anlayışını ortaya koymaları göstermeleri önemliydi. Ligde bunu zaman zaman kaybediyoruz.

"HAFTA SONU İÇİN DE BİR GÜVEN OLDU" Gol atma sorunu, sezon başından beri en büyük sıkıntımızdı. Çok fazla pozisyona giren bir takımız. Gol beklentisi, rakip ceza sahasında topla buluşma anlamında iyiyiz ama bitiremiyorduk. Türkiye Kupası maçı, kimle oynarsanız oynayın, sonuçlandırmak önemli. Çok mutluyum. Hafta sonu için de bir güven oldu.

"TARAFTARIMIZ HEP BİZİMLE" Seyircimiz bizimle beraberdi. Oyuncularımızın Galatasaray ruhunu ortaya koyması için önemliydi. Hep bizimleler, hep destekliyorlar. Onlara layık oyunu ortaya koymak gerekiyor. Son lig maçında ortaya koyamamıştık. Hedefimiz, hafta sonu bu oyunu ortaya koyabilmek.

"BAZEN ÇİFT FORVETE DÖNEBİLİRİZ" Bir Giresun maçı ikinci 45 dakika Haris ve Gomis ile çift forvet oynamıştık. İstediğimiz gibi gitmemişti. 3 forvetimiz oyunda yüzde 100 eşleşmiyorlar belki ama üçü de iyi olunca kullanabileceğimiz sistemlerden biri bu. Oyun içerisinde bazen çift forvete dönebiliriz, düşünebiliriz.