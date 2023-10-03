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Okan Buruk Manchester United karşısında sürpriz! Kerem Aktürkoğlu kulübeye onun yerine... İşte Galatasaray'ın ilk 11'i

03.10.2023 16:05 | Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United karşısında oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ilk 11'ini büyük oranda belirledi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup eden Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmiş durumda. A grubu 2. maçında İngiliz ekibi Manchester United'a deplasmanda konuk olacak olan Sarı-Kırmızılılar mücadelenin hazırlıklarını büyük oranda tamamladı.

ZIYECH VE KAZIMCAN YOK

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Sarı-kırmızılılar bu bölümde ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ile Kazımcan Karataş, antrenmanda yer almadı.

SÜRPRİZ KARAR!

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Öte yandan karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala teknik direktör Okan Buruk ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Buruk'un bu akşam 11'in vazgeçilmez ismi Kerem Aktürkoğlu'nu kulübede başlatması bekleniyor.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL MANCHESTER UNİTED MAÇI 11'İ...

MUSLERA

SACHA BOEY 

DAVINSON SANCHEZ 

ABDÜLKERİM

ANGELINO

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