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  4. Okan Buruk sonunda patladı! Canlı yayında çok sert Icardi açıklaması geldi

Okan Buruk sonunda patladı! Canlı yayında çok sert Icardi açıklaması geldi

16.12.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk, Toulouse galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Icardi'nin sakatlığı hakkında konuşan Buruk'un sözleri sosyal medyada gündem oldu. Medyanın asılsız haberler yaptığını vurgulayan Okan Buruk, Icardi'nin kesin olarak sakat olduğunu ifade etti.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Toulouse'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından mikrofon başına geçen Okan Buruk takımı hakkında bilgiler verdi. Sakat oyuncuları hakkında konuşan Buruk, takımının genel performansını da değerlendirdi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"ÇOK İYİ İŞLER YAPTIK"

"ÇOK İYİ İŞLER YAPTIK"

"Kalite seviyesi yüksek takımlarla maç aldık. Bugünkü Toulouse maçı bunlardan biriydi. Bugün oyuna baktığımızda, oyunun genelinde daha dominant olan takım olarak bugün çok iyi işler yaptık. Sonuç olarak kazandık. Daha çok gol atabilirdik. Kaçırdığımız net pozisyonlar var. Oyun olarak iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bugün ilk defa oynayan oyuncularımız oldu."

"ÖNÜMÜZDE BİR KUPA MAÇI VAR"

"ÖNÜMÜZDE BİR KUPA MAÇI VAR"

"Emin, Abdülkerim, Mete çok fazla maç oynamıştı. Devamında yine Lucas Torreira ve  Seferovic ve Rashica girdi. Bu oyuncular da ilk defa hazırlık maçına çıktılar. Önümüzde bir kupa maçı var. Devamında ise lig maçı var. İyi bir hafta geçirip onları hazırlayacağız; ama genel olarak isteğimiz oyuncularımızın sakatlıktan dönmesi. Milli takımdan dönen oyuncularımızın verdikleri performans çok önemliydi. Konsantrasyonları hazırlık maçı olmasına rağmen üst düzeydeydi. Yüzde yüzlerini verdiler. Genel oyun isteklerimizi yerine getirdiler. Bunu sonuca da yansıttık."

"ONLARA UZUN VADEDE GÜVENMEK İSTİYORUZ"

"ONLARA UZUN VADEDE GÜVENMEK İSTİYORUZ"

"Genç oyuncularımıza kısa vadeli değil, uzun vadeli bakıyoruz.  Antrenmana bizimle devam etmeleri çok önemli. Bizimle birlikte antrenman yapmaları, yemeleri ve içmeleri çok önemli. Bu hem fiziksel olarak çok önemli, hem psikolojik olarak. Genç oyuncuları hep kadromuz içerisinde tutatacağız. Hamza'nın sakatlığı vardı. Caner ve Baran sakattı. Galatasaray'ın geleceğinde burada bir çok oyuncu bunu bir anı olarak anlatır. İlk hazırlık maçlarını oynadılar. Onlara uzun vadede güvenmek istiyoruz."

"ICARDI YARIN GELİYOR"

"ICARDI YARIN GELİYOR"

"Sakatlanan oyuncularımız oldu onları dönmesini bekliyoruz. Sergio Oliveira’lnın sakatlığı vardı. Sergio inşallah pazartesinden itibaren takımla başlatmayı düşünüyoruz. Geldikten sonra da onu daha net bir şekilde hazırlayacağız; sakat oyuncular döndükten sonra tam olarak hazır olacağız."

"GÖZÜMÜZ KÖR DEĞİLSE..."

"GÖZÜMÜZ KÖR DEĞİLSE..."

"Arjantin'de magazin çok ön planda. Magazindeki haberi alıp Türkiye'de servis etmek... Sanki BBC'nin haberiymiş gibi vermek saçma oluyor. Icardi'nin sakatlığı var. Doktorlarımızın ve bizim gözümüz kör değilse Icardi'nin sakatlığı var. Gelip çalışmalara başlayacak inşallah 1-2 hafta içerisinde. Icardi'nin ne kadar karakterli, kaliteli, düzgün bir insan olduğunu her seferinde söylüyoruz. Bu tür şeyler çıkıyor. Bu tip şeyler Galatasaray aleyhinde çıkartılıyor ve bizi üzüyor"

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