Okan Buruk sonunda patladı! Canlı yayında çok sert Icardi açıklaması geldi

"ÖNÜMÜZDE BİR KUPA MAÇI VAR"

"Emin, Abdülkerim, Mete çok fazla maç oynamıştı. Devamında yine Lucas Torreira ve Seferovic ve Rashica girdi. Bu oyuncular da ilk defa hazırlık maçına çıktılar. Önümüzde bir kupa maçı var. Devamında ise lig maçı var. İyi bir hafta geçirip onları hazırlayacağız; ama genel olarak isteğimiz oyuncularımızın sakatlıktan dönmesi. Milli takımdan dönen oyuncularımızın verdikleri performans çok önemliydi. Konsantrasyonları hazırlık maçı olmasına rağmen üst düzeydeydi. Yüzde yüzlerini verdiler. Genel oyun isteklerimizi yerine getirdiler. Bunu sonuca da yansıttık."