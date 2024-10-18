Okan Buruk'tan 'Acun Ilıcalı ile küs müsünüz?' sorusuna sürpriz cevap! İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel ile ilgileniyorlar mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 343 YouTube kanalına konuk oldu. Kendisine sorulan soruları samimiyetle yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcının Acun Ilıcalı cevap sosyal medyada gündem oldu.
Okan Buruk, “Eskisi gibi görüşmüyoruz. Son haftalarda açıklamalar da çoğalınca eskisi gibi olmuyor.” dedi.
"Osayi-Samuel ve İrfan Can'a bir ilgimiz yok. Şu ana kadar hiçbir ilgimiz olmadı. Bu transferlerle ilgili bir çalışmamız yok."
Bir gün Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıracağım: İnşallah
Bir gün Avrupa'da takım çalıştıracağım: Evet
Geçen yıl yanlış transferlerimiz oldu: Evet