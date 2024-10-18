SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk'tan 'Acun Ilıcalı ile küs müsünüz?' sorusuna sürpriz cevap! İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel ile ilgileniyorlar mı?

Okan Buruk'tan 'Acun Ilıcalı ile küs müsünüz?' sorusuna sürpriz cevap! İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel ile ilgileniyorlar mı?

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.10.2024 20:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Acun Ilıcalı ile sorulan soruya sürpriz bir cevap verdi. Son haftalarda gerginleşen ortamdan dolayı arkadaşlıklarının eskisi gibi olmadığını söyleyen Okan Buruk birçok soruya cevap verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 343 YouTube kanalına konuk oldu. Kendisine sorulan soruları samimiyetle yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcının Acun Ilıcalı cevap sosyal medyada gündem oldu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

"ACUN ILICALI İLE ARANIZ BOZUK MU?"

"ACUN ILICALI İLE ARANIZ BOZUK MU?"

Okan Buruk, “Eskisi gibi görüşmüyoruz. Son haftalarda açıklamalar da çoğalınca eskisi gibi olmuyor.” dedi.

OSAYI-SAMUEL VE İRFAN CAN KAHVECİ

OSAYI-SAMUEL VE İRFAN CAN KAHVECİ

"Osayi-Samuel ve İrfan Can'a bir ilgimiz yok. Şu ana kadar hiçbir ilgimiz olmadı. Bu transferlerle ilgili bir çalışmamız yok."

OKAN BURUK İLE 'EVET' - 'HAYIR'

OKAN BURUK İLE 'EVET' - 'HAYIR'

Bir gün Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıracağım: İnşallah

Bir gün Avrupa'da takım çalıştıracağım: Evet

Geçen yıl yanlış transferlerimiz oldu: Evet

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Acun Ilıcalı İrfan Can Kahveci Bright Osayi-Samuel galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Detaylar kan dondurdu, işte bebek katili doktor ve hemşireler

Detaylar kan dondurdu, işte bebek katili doktor ve hemşireler

Vural Çelik'in cansız bedeni bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Vural Çelik'in cansız bedeni bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Elias Jelert'in transfer detayları ortaya çıktı!

Elias Jelert'in transfer detayları ortaya çıktı!

Osayi Samuel, Galatasaray'a mı geliyor?

Osayi Samuel, Galatasaray'a mı geliyor?

İngiliz ekibi Jose Mourinho'nun peşini bırakmıyor!

İngiliz ekibi Jose Mourinho'nun peşini bırakmıyor!

''Demek ki bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak"

''Demek ki bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.