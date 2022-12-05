Okan Buruk'tan resmi Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftarlar heyecanlandı...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, GS TV'de soruları yanıtladı. Buruk, "Oğlumun mutlu olması, benim iki kat motivasyonumu arttırıyor. Onun da en büyük aşkı Galatasaray. Çok konsantre bir şekilde ikinci yarıya hazırız" dedi.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün ismi Galatasaray ile de anılan Portekizli yıldız ile ilgili "Ronaldo geliyor mu?" sorusuda Okan Buruk gülerek, "Hazırlansın, maçı var, gelemiyor başkanım. Benim size sormam lazım, siz bana soruyorsunuz" yanıtını verdi.
Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen ve burada teknik direktörü ile yaşadığı sorunlar sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle, sözleşmesi feshedilerek olaylı bir şekilde ayrılan yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin Al-Nassr olduğunu duyurmuşlardı. İspanyollar Ronaldo'nun ilk yarım sezonunda 100 milyon Euro net, sonraki 2 sezonunda da 200'er olmak üzere toplamda 500 milyon Euro gelir elde edeceğini açıklamıştı.
İngiliz basınına verdiği röportaj sonrası Manchester United yönetiminin sabrını taşıran Ronaldo ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Ronaldo'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
"Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim."
"Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır. Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu"
"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor"
"Dürüst olmak gerekirse, Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, mutfak, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı."
"Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki düşünceleri 1 saatte değişti. O yaz Sancho'yu, Varane'ı ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştüm. Ancak, Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United'ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordum. Ancak, bu kadar büyük bir boşluk olabilirdi. Beni en çok şaşırtan şey buydu."