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Okan Buruk'tan resmi Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftarlar heyecanlandı...

05.12.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonunda kendisine sorulan soruları yanıtladı. İkinci başkan Metin Öztürk'ün de katıldığı programda Cristiano Ronaldo hakkında konuşan ikilinin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, GS TV'de soruları yanıtladı. Buruk, "Oğlumun mutlu olması, benim iki kat motivasyonumu arttırıyor. Onun da en büyük aşkı Galatasaray. Çok konsantre bir şekilde ikinci yarıya hazırız" dedi.

RONALDO AÇIKLAMASI: HAZIRLANSIN MAÇI VAR

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün ismi Galatasaray ile de anılan Portekizli yıldız ile ilgili "Ronaldo geliyor mu?" sorusuda Okan Buruk gülerek, "Hazırlansın, maçı var, gelemiyor başkanım. Benim size sormam lazım, siz bana soruyorsunuz" yanıtını verdi.

500 MİLYON EURO

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Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen ve burada teknik direktörü ile yaşadığı sorunlar sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle, sözleşmesi feshedilerek olaylı bir şekilde ayrılan yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin Al-Nassr olduğunu duyurmuşlardı. İspanyollar Ronaldo'nun ilk yarım sezonunda 100 milyon Euro net, sonraki 2 sezonunda da 200'er olmak üzere toplamda 500 milyon Euro gelir elde edeceğini açıklamıştı.

KULÜP HAKKINDA KONUŞTUĞU İÇİN AYRILMIŞTI

İngiliz basınına verdiği röportaj sonrası Manchester United yönetiminin sabrını taşıran Ronaldo ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Ronaldo'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

RONALDO NE DEMİŞTİ?

"TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim."

"GÖSTERİLEN GELİŞİM SIFIR"

"GÖSTERİLEN GELİŞİM SIFIR"

"Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır. Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu"

"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor"

"DÖNDÜĞÜMDE HERŞEYİN AYNI KALMASI ÜZDÜ"

"DÖNDÜĞÜMDE HERŞEYİN AYNI KALMASI ÜZDÜ"

"Dürüst olmak gerekirse, Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, mutfak, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı."

"BENİ İSTİKRARSIZLIK ŞAŞIRTTI"

"BENİ İSTİKRARSIZLIK ŞAŞIRTTI"

"Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki düşünceleri 1 saatte değişti. O yaz Sancho'yu, Varane'ı ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştüm. Ancak, Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United'ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordum. Ancak, bu kadar büyük bir boşluk olabilirdi. Beni en çok şaşırtan şey buydu."

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