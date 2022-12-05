Okan Buruk'tan resmi Cristiano Ronaldo açıklaması! Taraftarlar heyecanlandı...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, GS TV'de soruları yanıtladı. Buruk, "Oğlumun mutlu olması, benim iki kat motivasyonumu arttırıyor. Onun da en büyük aşkı Galatasaray. Çok konsantre bir şekilde ikinci yarıya hazırız" dedi.

RONALDO AÇIKLAMASI: HAZIRLANSIN MAÇI VAR

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün ismi Galatasaray ile de anılan Portekizli yıldız ile ilgili "Ronaldo geliyor mu?" sorusuda Okan Buruk gülerek, "Hazırlansın, maçı var, gelemiyor başkanım. Benim size sormam lazım, siz bana soruyorsunuz" yanıtını verdi.

500 MİLYON EURO

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen ve burada teknik direktörü ile yaşadığı sorunlar sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle, sözleşmesi feshedilerek olaylı bir şekilde ayrılan yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin Al-Nassr olduğunu duyurmuşlardı. İspanyollar Ronaldo'nun ilk yarım sezonunda 100 milyon Euro net, sonraki 2 sezonunda da 200'er olmak üzere toplamda 500 milyon Euro gelir elde edeceğini açıklamıştı.

KULÜP HAKKINDA KONUŞTUĞU İÇİN AYRILMIŞTI

İngiliz basınına verdiği röportaj sonrası Manchester United yönetiminin sabrını taşıran Ronaldo ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Ronaldo'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü.