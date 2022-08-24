Okan Hoca bin pişman olmuş durumda! Takımdan yolladığı isim gol krallığında lider...

Galatasaray'da Beknaz Almazbekov fırtınası devam ediyor. Sezon başında yeterli görülmediği için Okan Buruk tarafından rezerv lige gönderilen 17 yaşındaki oyuncu gollerini sıralamaya devam ediyor. Çıktığı 2 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergileyen Beknaz Almazbekov, Okan Buruk'u şimdiden pişman etmiş durumda. Gol krallığında lider konumda bulunan Beknaz'ın bu performansı sarı-kırmızılı yöneticileri bir hayli memnun etti.

OKAN BURUK TAKİBE ALDI

Beknaz Almazbekov'un bu performansının ardından Okan Buruk genç oyuncuyu tekrardan takibe aldı. A Takıma yükselmesi beklenen Beknaz Almazbekov'un gelişimi herkesi hayran bırakmış durumda.

YABANCI SAYILIYOR

Beknaz Almazbekov, 4 yıldır Galatasaray'da top oynamasına rağmen yabancı kategorisinde yer alıyor. Beknaz Almazbekov, genç yaşta Kırgızistan Milli Takımı'nda forma giydiği için yerli statüsünde bulunmuyor. TFF'nin yeni kuralını kullanmayı düşünen sarı-kırmızılılar, Beknaz Almazbekov'u 21 yaş altı kontenjanından göstererek sözleşme imzalayacak.